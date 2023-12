Verstappen en Pérez poseren met trofeeën van 2023, Audi bevestigt doorgang F1-project | GPFans Recap

Vincent Bruins

Donderdag 14 december 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben hun succes van 2023 met Red Bull Racing volop gevierd in de fabriek in Milton Keynes. Het sterke duo poseerde met alle trofeeën die het afgelopen seizoen verdiende. Teambaas Christian Horner vertelde over het moment dat hij zag dat het kampioenschap Verstappens kant op zou gaan. Pérez weet hoe hij zich moet verbeteren voor 2024 en hoopt die vooruitgang dan ook te kunnen boeken. Ondertussen heeft voormalig FIA-president Jean Todt zijn kritiek geuit op de huidige president, Mohammed Ben Sulayem. Daarnaast wordt er ook al gefocust op 2026. De FIA overweegt namelijk een alternatief voor de DRS. De nieuwe CEO van Audi heeft zich eindelijk publiekelijk kunnen uitspreken over het Formule 1-project van de Duitse autogigant.

FIA overweegt alternatief voor DRS-systeem vanaf 2026

Vanaf 2011 is het DRS-systeem onderdeel van de koningsklasse. Met het systeem, waarbij de klep van de achtervleugel open wordt geklapt, heeft een Formule 1-auto minder luchtweerstand en kan het dus een hogere topsnelheid behalen. Daarmee moet het voor coureurs makkelijker worden om concurrenten in te halen. Toch is er ook kritiek op het DRS-systeem. Zo zijn er stemmen die aangeven dat het stukje techniek te krachtig is geworden en ook de FIA neemt het systeem voor het nieuwe reglement, grondig onder de loep. Bij de Spaanse tak van Motorsport.com legde Nikolas Tombazis, het hoofd van de eenzitters van de FIA, uit waar de autosportbond mee worstelt voor het 2026-reglement. "Er komt iets vergelijkbaars aan de huidige DRS, wat in feite betekent dat een achterliggende auto binnen een bepaalde limiet de mogelijkheid geeft om in een positie te komen om aan te vallen." De Griekse verantwoordelijke bij de FIA wijst naar drie verschillende opties. Meer lezen? Klik hier!

Horner zag Pérez titelstrijd al vroeg verliezen: 'Daar miste hij een open doel'

Max Verstappen was haast onverslaanbaar afgelopen seizoen. De coureur van Red Bull Racing won 19 van de 22 Grands Prix op jacht naar zijn derde wereldkampioenschap in de Formule 1. Terugblikkend op 2023 ziet teambaas Christian Horner de wedstrijd in Miami als het keerpunt, toen Sergio Pérez vanaf pole position Verstappen niet achter zich wist te houden. "Ik denk dat er een beslissend moment was dit jaar, en dat was waarschijnlijk in Miami, waar Checo als het ware een open doel had," vervolgde de teambaas. "Hij had de twee races in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië gewonnen en je kon zien dat het goed zat qua zelfvertrouwen. Maar ik denk dat het feit dat Max die race [in Miami] won, nadat hij verrast werd door een rode vlag in de kwalificatie, als negende moest begonnen, en dat hij de leiding relatief snel overnam, dat het mentaal gezien een behoorlijke klap was voor Checo om mee om te moeten gaan." Meer lezen? Klik hier!

Voormalig FIA-president Todt kritisch op opvolger Ben Sulayem

Voormalig FIA-president Jean Todt is kritisch op zijn opvolger Mohammed Ben Sulayem. De Fransman verliet de autobond eind 2021 met een klein begrotingstekort vanwege gemiste inkomsten tijdens de pandemie en daar was de nieuwe voorzitter niet over te spreken. Todt legt bij het Franse L'Equipe zijn kant uit. "Toen ik vertrok, bedroegen de reserves in totaal meer dan 250 miljoen euro. Toen ik in 2009 aankwam, was het amper 40 miljoen, ook al had de FIA een paar jaar eerder de commerciële rechten van de Formule 1 voor honderd jaar afgestaan. Ik zou het geen tekort willen noemen. Toen ik vertrok, was het budget bijna verdrievoudigd, met veel nieuwe competities en inkomstenbronnen, zoals de Formule E, het World Endurance Championship en het World Rally Raid Championship." Er waren dus volgens Todt genoeg toekomstig inkomstenbronnen om het tekort weg te werken. Meer lezen? Klik hier!

Pérez wijst naar sleutel voor nieuw contract bij Red Bull Racing

Hoewel er in 2023 al veel gespeculeerd is over de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing en zijn mogelijke opvolgers, is de Mexicaan nog altijd van plan om zijn zitje ook na 2024 te behouden bij het Oostenrijkse team. Om een contractverlenging te verdienen, legt Pérez bij Motorsport.com uit dat hij een stuk constanter moet worden en een vormdipje wil voorkomen. "We schoten dit jaar tekort op het gebied van vooruitgang. Ik begon het jaar erg goed en zat op gelijke hoogte met Max. Maar ik was gewoon niet in staat om me gedurende het seizoen te ontwikkelen. Ik ging soms zelfs achteruit. Dat is dus waarschijnlijk mijn topprioriteit: in staat zijn om vooruitgang te boeken gedurende het seizoen." Meer lezen? Klik hier!

Nieuwe CEO Audi spreekt zich voor het eerst uit over F1-project: "Plan staat vast"

Van het plan van Audi om haar intrede te maken in de Formule 1 in 2026 zal niet afgeweken worden. Dat wist Gernot Döllner te bevestigen in een interview met Handelsblatt. De nieuwe CEO heeft zich hiermee voor het eerst uitgesproken over de inschrijving van de Duitse autogigant in de koningsklasse van de autosport. Naar verluidt wordt het Formule 1-project van Audi intern als iets controversieels beschouwd, maar de plannen gaan dus toch door. "Er is een duidelijke beslissing van het bestuur, van de Raad van Toezicht van Audi en Volkswagen, dat Audi in 2026 haar intrede in de Formule 1 zal maken. Het plan staat vast," aldus de nieuwe CEO. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen en Pérez poseren met in 2023 bij elkaar gereden zilverwerk

Red Bull Racing won het afgelopen Formule 1-seizoen 21 van de in totaal 22 verreden Grands Prix. Daarbij was het negentien keer Verstappen die als eerste over de streep kwam, en twee keer Sergio Pérez. De Nederlander stond in totaal 21 keer op het podium, terwijl zijn Mexicaanse collega negen keer eremetaal op mocht komen halen. Alles bij elkaar - en tel daar de sprintraces nog eens bij op - hebben de twee behoorlijk wat zilverwerk bij elkaar gereden. Het Red Bull Racing-duo verscheen daarom trots poserend op een foto. Meer lezen? Klik hier!