Remy Ramjiawan

Donderdag 14 december 2023 19:46

Hoewel er in 2023 al veel gespeculeerd is over de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing en zijn mogelijke opvolgers, is de Mexicaan nog altijd van plan om zijn zitje ook na 2024 te behouden bij het Oostenrijkse team.

Of het nu Daniel Ricciardo is, Liam Lawson of Yuki Tsunoda, alle drie de namen zijn in 2023 wel genoemd als mogelijke vervangers voor het zitje van 'Checo' bij Red Bull. Toch is Pérez nog steeds de beste tweede coureur van het team sinds het vertrek van Ricciardo in 2018. Pierre Gasly en Alexander Albon waren beide gewogen en uiteindelijk te licht bevonden. Pérez is de enige die, op een goede dag, in de buurt van teamgenoot Max Verstappen kan komen.

'Zat op gelijke hoogte met Max'

Om een contractverlenging te verdienen, legt Pérez bij Motorsport.com uit dat hij een stuk constanter moet worden en een vormdipje wil voorkomen. "We schoten dit jaar tekort op het gebied van vooruitgang. Ik begon het jaar erg goed en zat op gelijke hoogte met Max. Maar ik was gewoon niet in staat om me gedurende het seizoen te ontwikkelen. Ik ging soms zelfs achteruit. Dat is dus waarschijnlijk mijn topprioriteit: in staat zijn om vooruitgang te boeken gedurende het seizoen."

Focussen op vooruitgang

Om dat doel te bereiken gaat Pérez tijdens de winterstop flink wat tijd in de fabriek doorbrengen. "We nemen in de winter de tijd met de engineers om dingen door te nemen. Verder gaan we ons focussen op het boeken van vooruitgang tijdens het seizoen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als je bedenkt hoe we het jaar zijn begonnen... Als we het hele jaar door vooruitgang hadden kunnen boeken, dan zouden we een veel sterker seizoen hebben gehad."