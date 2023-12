Remy Ramjiawan

Voormalig FIA-president Jean Todt is kritisch op zijn opvolger Mohammed Ben Sulayem. De Fransman verliet de autobond eind 2021 met een klein begrotingstekort vanwege gemiste inkomsten tijdens de pandemie en daar was de nieuwe voorzitter niet over te spreken. Todt legt bij het Franse L'Equipe zijn kant uit.

Voordat Todt in 2009 als vervanger van Max Mosley werd verkozen als de nieuwe president van de FIA, was hij binnen de Formule 1 actief als teambaas van Ferrari. Daar wist de Fransman met Michael Schumacher aan zijn zijde diverse titels binnen te slepen, aan het begin van de jaren 2000. In zijn rol als FIA-president was hij vooral actief achter de schermen, iets wat zijn opvolger in de eerste paar maanden toch iets anders zou gaan aanpakken.

'Budget verdrievoudigd bij afscheid'

Over het begrotingstekort waar Ben Sulayem mee te maken had, legt Todt uit: "Toen ik vertrok, bedroegen de reserves in totaal meer dan 250 miljoen euro. Toen ik in 2009 aankwam, was het amper 40 miljoen, ook al had de FIA een paar jaar eerder de commerciële rechten van de Formule 1 voor honderd jaar afgestaan. Ik zou het geen tekort willen noemen. Toen ik vertrok, was het budget bijna verdrievoudigd, met veel nieuwe competities en inkomstenbronnen, zoals de Formule E, het World Endurance Championship en het World Rally Raid Championship." Er waren dus volgens Todt genoeg toekomstig inkomstenbronnen om het tekort weg te werken.

Één probleem niet kunnen oplossen

Vanuit Ben Sulayem wordt er gedaan of het tekort onder het tapijt werd geschoven, maar daar wil Todt niets van weten. "Het is waar dat we één geschil onopgelost hebben gelaten toen ik wegging, het Halo-proces. Maar het werd niet onder het tapijt geveegd. Het werd goed gedocumenteerd en gecontroleerd door onze afdelingen." Todt is dan ook van mening dat hij de FIA in een goede staat heeft achtergelaten. "Zonder in detail te treden, kan ik u vertellen dat de inkomsten van de federatie duidelijk zijn gestegen in vergelijking met het verleden."

'Ben Sulayem heeft alles op zijn kop gezet'

Voor de kritiek die Todt van Ben Sulayem krijgt, haalt hij zijn neus op. "Je kunt niet voorkomen dat iemand kritiek heeft of het er niet mee eens is. Maar alles wat ik tijdens mijn voorzitterschap heb gedaan, is altijd goedgekeurd door de Senaat en de World Councils." Hij trekt dan ook zijn conclusies: "Alles wat tijdens mijn ambtstermijn is ingevoerd, is op zijn kop gezet."