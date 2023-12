Redactie

Donderdag 14 december 2023 09:45

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben tijdens het Formule 1-seizoen van 2023 behoorlijk wat zilverwerk bij elkaar gereden. Het Red Bull Racing-duo verschijnt daarom trots poserend op een foto.

Red Bull Racing won het afgelopen Formule 1-seizoen 21 van de in totaal 22 verreden Grands Prix. Daarbij was het negentien keer Verstappen die als eerste over de streep kwam, en twee keer Sergio Pérez. De Nederlander stond in totaal 21 keer op het podium, terwijl zijn Mexicaanse collega negen keer eremetaal op mocht komen halen. Alles bij elkaar - en tel daar de sprintraces nog eens bij op - hebben de twee behoorlijk wat zilverwerk bij elkaar gereden.

