Max Verstappen was haast onverslaanbaar afgelopen seizoen. De coureur van Red Bull Racing won 19 van de 22 Grands Prix op jacht naar zijn derde wereldkampioenschap in de Formule 1. Terugblikkend op 2023 ziet teambaas Christian Horner de wedstrijd in Miami als het keerpunt, toen Sergio Pérez vanaf pole position Verstappen niet achter zich wist te houden.

Verstappen moest de race op het Miami International Autodrome aanvangen vanaf de negende positie, nadat hij vanwege een rode vlag na de crash van Charles Leclerc geen goede rondetijd kon klokken. Pérez profiteerde en kreeg de pole. Verstappen maakte ook niet de beste start mee en lag na de openingsronde tiende, nadat hij was ingehaald door Valtteri Bottas. In de tweede ronde ging hij wel weer voorbij aan Bottas en ook haalde hij Ocon in. Vervolgens dook hij aan de binnenkant van Leclerc en Kevin Magnussen om de zesde positie te pakken bij het ingaan van ronde vijf. De Nederlander remde George Russell uit aan het einde van ronde acht en niet veel later haalde hij ook Carlos Sainz en Fernando Alonso in. Verstappen bleef vervolgens buiten tot en met ronde 45 van 57. Na de pitstop kwam Pérez op een oud setje hards terug aan de leiding met een voorsprong van bijna twee seconden. Verstappen reed op nieuwe mediums direct het gat dicht en viel de Mexicaan aan. Met nog tien ronden te gaan, ging hij buitenlangs Pérez bij bocht 1 om zo de eerste positie te pakken. Verstappen sleepte zo zijn derde van uiteindelijk negentien overwinningen binnen.

Lastig om teamgenoot van Max te zijn

"Ik denk dat teamgenoot zijn van Max Verstappen waarschijnlijk de lastigste taak is in de pits," legde Horner tegenover verscheidene media uit eerder dit jaar. "Hij werkt op zo'n hoog niveau en het is meedogenloos. Dus de mentale aanleg die je nodig hebt om daarmee om te kunnen gaan, elke keer dat je weer wat van de telemetrie ziet, is het zoiets van: 'Wauw, hoe heeft hij dat gedaan?'. Dat vergt een bepaalde kracht in karakter om daarmee om te kunnen gaan. De vorm waarin hij momenteel en de afgelopen drie à vier jaar verkeert, hij gaat gewoon op zo'n hoog niveau aan de slag dat het voor elke coureur op de grid lastig zou zijn."

Open doel in Miami

"Ik denk dat er een beslissend moment was dit jaar, en dat was waarschijnlijk in Miami, waar Checo als het ware een open doel had," vervolgde de teambaas. "Hij had de twee races in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië gewonnen en je kon zien dat het goed zat qua zelfvertrouwen. Maar ik denk dat het feit dat Max die race [in Miami] won, nadat hij verrast werd door een rode vlag in de kwalificatie, als negende moest begonnen, en dat hij de leiding relatief snel overnam, dat het mentaal gezien een behoorlijke klap was voor Checo om mee om te moeten gaan."