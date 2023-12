Vincent Bruins

Donderdag 14 december 2023 18:47

Van het plan van Audi om haar intrede te maken in de Formule 1 in 2026 zal niet afgeweken worden. Dat wist Gernot Döllner te bevestigen in een interview met Handelsblatt. De nieuwe CEO heeft zich hiermee voor het eerst uitgesproken over de inschrijving van de Duitse autogigant in de koningsklasse van de autosport.

In de slotfase van het seizoen deden geruchten de ronde dat Audi haar Formule 1-project wilde beëindigen. Het is de bedoeling dat Audi vanaf 2026 de power units zal leveren voor Sauber en dat de Zwitserse formatie als het ware als een fabrieksteam van Audi gerund zal worden. Echter, veranderingen in het bestuur en management evenals bezuinigingen binnen het bedrijf uit Ingolstadt zouden roet in het eten gooien. Afgelopen september nam Döllner het stokje over van Markus Duesmann en de nieuwe CEO zou niet volledig achter het Formule 1-project staan, in tegenstelling tot zijn voorganger. Intern zou Döllner al groen licht hebben gegeven, maar zich er publiekelijk over uitspreken was voor hem tot nu niet mogelijk, vanwege een wettelijke stilteperiode voor leden van het bestuur wat honderd dagen duurde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA maakt werk van lichtere F1-auto's vanaf 2026: "Auto's zijn te zwaar geworden"

Duidelijke beslissing

Volgens Handelsblatt moest Duesmann zijn koffers pakken, omdat Audi, wat deel uitmaakt van de Volkswagen Groep, vanaf 2026 wil stoppen met het ontwikkelen van verbrandingsmotoren en alleen nog elektrische auto's wil verkopen vanaf 2033, en door Duesmann zou Audi niet op schema liggen. Naar verluidt wordt het Formule 1-project van Audi intern als iets controversieels beschouwd, maar de plannen gaan dus toch door, zo wist Döllner voor het eerst te melden: "Er is een duidelijke beslissing van het bestuur, van de Raad van Toezicht van Audi en Volkswagen, dat Audi in 2026 haar intrede in de Formule 1 zal maken. Het plan staat vast," aldus de nieuwe CEO.