De FIA heeft plannen om kleinere, langzamere en lichtere auto's te introduceren wanneer het nieuwe reglement in 2026 van kracht wordt. De sport wil het racen bevorderen en vermoedt dat kleinere auto's daaraan bijdragen.

Moderne Formule 1-auto's zijn aanzienlijk groter in vergelijking met de wagens uit het verleden. Volgens de reglementen mag de hedendaagse bolide maximaal 5,63 meter lang zijn, 2 meter breed en 800 kg wegen, exclusief de coureur. In de jaren negentig waren de auto's weliswaar 13 centimeter breder, maar beduidend korter met een lengte van 4,4 meter. Bovendien wogen ze slechts 510 kilogram, waardoor ze een stuk wendbaarder waren tijdens het racen.

Gewichtsreductie

In juni 2024 wordt de eerste versie van het nieuwe reglement verwacht en Nikolas Tombazis, het hoofd van de eenzitters van de FIA, legt bij Autosport uit wat de bedoeling is. "We streven ernaar om aanzienlijk minder gewicht toe te staan en we proberen de gewichtslimiet met 40 tot 50 kilo te verminderen in 2026. De manier waarop we dat willen bereiken, heeft te maken met wat we het 'wendbare auto'-concept hebben genoemd, omdat we eigenlijk vinden dat de auto's de afgelopen jaren een beetje te omvangrijk en te zwaar zijn geworden", zo stelt hij het probleem aan de kaak. Ook is het de bedoeling dat er 16 inch-banden komen. "Al deze aspecten denken we dat bijdragen aan een aanzienlijk lager gewicht."

Alles doen voor spannende races

Het verminderen van het gewicht en het verkleinen van de auto's zal er ergens ook voor zorgen dat de auto's iets langzamer worden. Dit heeft te maken met downforce wat wordt weggenomen. "Het seizoen 2023 vertoonde een kleine verslechtering van de kenmerken van spannend racen. De auto's hadden een beetje ingeboet aan hun vermogen om dicht bij elkaar te rijden en we denken te begrijpen waarom, hoe, en wat we moeten doen. We zijn ervan overtuigd dat we voor de volgende reeks regels [in 2026] een veel robuustere oplossing voor spannend racen zullen bereiken."