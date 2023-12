Remy Ramjiawan

Woensdag 13 december 2023 17:43 - Laatste update: 17:44

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft bij SportBild uiteindelijk ook zijn zegje gedaan over het integriteitsonderzoek dat de FIA had ingesteld naar zijn vrouw, Susie Wolff. Het onderzoek werd uiteindelijk weer ingetrokken en de Oostenrijker wijst naar een rode lijn die is overschreden. Ook zag hij een duidelijke persoonlijke aanval op zijn familie.

De FIA had signalen opgepikt over mogelijke belangenverstrengelingen tussen het echtpaar Wolff. Susie Wolff is de algemeen directeur van de F1 Academy en staat daardoor dicht bij de FOM. De geruchten waren dat er op die manier weleens gevoelige informatie kon doorsijpelen naar de teambaas van Mercedes. De autobond maakte publieke bekend dat het onderzoek wilde gaan doen, maar de teams lieten daarna weten dat zij geen klachten hadden ingediend. Een dag later liet de FIA weten dat er geen vervolgonderzoek nodig was.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen geeft inkijkje in privéleven: "Een afleiding die ik nodig heb"

Werk en privé gescheiden houden

"Mijn vrouw en ik hebben benzine in ons bloed, maar we zijn professioneel genoeg om werk en privé duidelijk van elkaar te scheiden. Ik zie ook niet waar ons werk zo'n grote overlap heeft", zo stelt de teambaas van Mercedes. Hij praat met zijn vrouw dan ook over hele andere dingen. "We hebben drie kinderen van 6, 19 en 22 jaar, je kunt je voorstellen dat we andere problemen hebben." Op het moment dat de FIA bekend maakte dat het een onderzoek wilde gaan instellen, zat Wolff in een vergadering. "Ik was op een technische vergadering toen Bradley Lord, onze communicatiemanager, het bericht van de FIA naar mij doorstuurde. Ik ging op zoek naar verdere details, maar die waren er niet, omdat de FIA geen contact met ons had opgenomen."

Aanval op familie Wolff

Dat er politieke spelletjes worden gespeeld, daar zit Wolff niet zo mee. Wel heeft hij moeite met het feit dat zijn familie is aangevallen. "Na tien jaar als teambaas ben ik gehard en wat er is gebeurd verbaast me niets, maar dit verhaal was schokkend. Ik kwam in het kruisvuur terecht, maar dat is geen probleem. In de Formule 1 vecht je met je ellebogen naar buiten, ik heb een dikke huid en ik kan het verdragen. Maar als mensen mijn familie bekritiseren, is dat een heel ander verhaal. Het was een persoonlijke aanval die de rode lijn overschreed."