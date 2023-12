Redactie

Zondag 10 december 2023 14:11 - Laatste update: 15:11

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is zijn leven buiten de baan misschien nog wel belangrijker dan op de baan. De Limburger heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag in de luwte blijft, in hoeverre dat mogelijk is als uithangbord van de Formule 1. In gesprek met het Zwitserse Blick gaat hij in op zijn leven buiten de sport.

Vader Jos is sinds dit jaar ook actief in het rallykampioenschap en Verstappen junior onthult dat hij niet naar die races gaat, uit privacyoverwegingen. "Dat zou ik graag willen. Maar in deze sport is alles open, je kunt je niet verstoppen - en ik hou van mijn privacy. Ik zou er alleen zijn om naar Jos te kijken, maar niet om met andere mensen te praten. Daarnaast zou ik hem kunnen afleiden, dus ik denk goed na over mijn rally-optredens", zo legt hij uit.

Groot gezin met veel dieren

Verstappen is graag thuis en dat heeft alles te maken met de drukke Formule 1-wereld. Op de vraag hoe belangrijk thuis zijn voor hem is, reageert Verstappen: "Erg belangrijk. Het gezin moet een oase van rust zijn, zodat stressvolle momenten kunnen worden vergeten. En Kelly [Piquet] kent de problemen al uit de carrière van haar vader. Ik vind het gewoon heerlijk om een ​​groot gezin te hebben met veel dieren." Verstappen geeft de voorkeur aan katten boven honden en dat heeft te maken met het feit dat hij vaak van huis is. "Momenteel drie katten, omdat ze onafhankelijker zijn dan honden. Vooral als je op reis bent, kun je moeilijk voor honden zorgen. Of je neemt ze mee - en dan moet je voor ze zorgen als voor een baby. Dat is erg moeilijk voor beide kanten."

Trouwen?

Tussen de Formule 1-weekenden door is de Limburger ook vaak achter zijn simulator terug te vinden en dat heeft hij, naar eigen zeggen, nodig. "Ja, deze hobby laat ik mij niet ontnemen. Je bevindt je in je eigen wereld en hebt veel plezier. Dat is een afleiding die ik nodig heb." Inmiddels staat vriendin Kelly Piquet al een aantal jaren aan de zijde van de 26-jarige Limburger en op de vraag of er binnenkort een huwelijksbootje voorbijkomt, glimlacht hij: "Trouwen? Ik? Nu heb je me publiekelijk onder druk gezet om een datum te noemen! Ik weet het niet, de tijd zal het leren. Op dit moment ben ik heel erg gelukkig met Kelly, maar persoonlijk heb ik geen tijdschema voor wanneer ik voor haar op de knie ga. Het moet allemaal spontaan gebeuren."