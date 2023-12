Redactie

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder een mooie anekdote van Max Verstappen. De Nederlander vertelt hoe hij in zijn jonge jaren de telefoon niet opnam, als Helmut Marko een van zijn beruchte 'vroege telefoontjes' pleegde. Verder krijgen we volgend jaar een nieuw Nederlands gezicht op de Formule 1-grid, heeft Sergio Pérez uit de doeken gedaan hoe hij in 2024 een uitdaging voor Verstappen kan vormen, en werd bekend dat AlphaTauri naar verluidt Red Bull Racing achterna gaat met de voorwielophanging. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen nam vroege telefoontjes Marko niet op

Het was Dr. Helmut Marko die Max Verstappen op jonge leeftijd de kans gaf in de Formule 1. De Red Bull-topman staat erom bekend behoorlijk wat angst in te boezemen bij nieuwe coureurs, maar de Nederlander lag er - letterlijk - niet wakker van. Als Marko een van zijn vroege telefoontjes pleegde, liet Verstappen de telefoon lekker rinkelen: "k belde hem dan gewoon terug rond een uur of tien", klinkt het. "Op een bepaald moment had hij door dat ik zijn telefoontjes rond 7:30 uur of 8:00 uur niet op zou nemen. Volgens mij vindt hij het juist wel fijn als iemand het op die manier doet." Meer lezen? Klik hier.

Van Hoepen gaat Formule 3-debuut maken in 2024

Nederland heeft in 2024 weer een talent van eigen bodem in de Formule 1. Laurens van Hoepen gaat in deze klasse zijn debuut maken bij ART Grand Prix. "Ik ben erg blij om met ART Grand Prix de stap naar de Formule 3 te maken. Dit wordt mijn derde jaar dat ik met het team werk en de afgelopen twee jaar hebben we elkaar echt goed leren kennen. Dat hebben we laten zien in de positieve Formule 3-tests. Volgend jaar wordt spannend en ik heb er alle vertrouwen in dat ART Grand Prix en ik goed werk kunnen leveren", klinkt het. Meer lezen? Klik hier.

'AlphaTauri gaat Red Bull Racing achterna met voorwielophanging'

De opvolger van de AT04 van AlphaTauri zal volgend seizoen naar verluidt gebruik maken van een typisch Red Bull-foefje, namelijk een pull rod-ophanging voor de voorkant van de wagen. Daarmee gaat het Italiaanse team Red Bull Racing en McLaren achterna. Zij gebruiken het systeem sinds 2022. Het team uit Faenza heeft al kenbaar gemaakt dat de ontwikkeling van de auto meer op die van het topteam van Red Bull gaat lijken. Gedurende het 2023-seizoen kwamen er al meer onderdelen die leken op de RB19, maar voor volgend seizoen staan de grootste veranderingen te wachten. Volgens Formu1a.uno is de aanpassing van het ophangsysteem daar een van. Meer lezen? Klik hier.

Pérez: 'Betere pace en meer consistentie nodig om gooi naar de titel te doen in 2024'

Sergio Pérez wil in 2024 een gooi doen naar het wereldkampioenschap Formule 1, en weet naar eigen zeggen wat hij beter moet doen ten opzichte van afgelopen jaar om een kans te maken. "We gaan de wintermaanden gebruiken om te proberen goed aan het seizoen te beginnen, en die consistentie gedurende het jaar vast te houden", aldus de Mexicaan. "We hebben betere pace en meer consistentie nodig. Afgelopen jaar was een beetje een achtbaan. Volgend jaar hebben we een nieuwe kans. Om eerlijk te zijn, voelde het alsof ik niet helemaal één was met de auto van afgelopen seizoen." Meer lezen? Klik hier.

Nog altijd gemengde reacties op ontknoping titelstrijd Formule 1 2021

Max Verstappen was in 2021 verwikkeld in een van de meest spectaculaire titelgevechten uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander begon de laatste race van het seizoen met een gelijk aantal punten als Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur leek lange tijd de race te gaan winnen, maar een late safety car - en de beslissing vanuit de FIA om de achterblijvers tussen beide coureurs weg te halen - stelde Verstappen in staat in de allerlaatste ronde aan zijn concurrent voorbij te gaan. Vandaag is het precies twee jaar na dato, en het moment zorgt nog altijd voor verdeelde meningen onder Formule 1-fans. Bekijk de verschillende reacties hier.