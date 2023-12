Brian Van Hinthum

Het was Dr. Helmut Marko die Max Verstappen op vroege leeftijd de kans gaf om de overstap naar de grote Formule 1 te maken. De Oostenrijker heeft door de jaren heen echter behoorlijk wat angst ingeboezemd bij jonge coureurs. Verstappen zelf haalde zijn schouders op voor de Red Bull Racing-adviseur.

Marko is voor jonge coureurs niet altijd een even gemakkelijk persoon om mee om te gaan. De adviseur van Red Bull Racing is vaak streng voor talenten en wil ze op die manier op het juiste mentale niveau krijgen. Verstappen zelf kende in vader Jos Verstappen in zijn jeugd natuurlijk ook al een redelijk strenge leermeester, al heeft hij tijdens zijn jonge jaren ook al geleerd om altijd zijn eigen plan te trekken wanneer hem dat nodig lijkt. Iets wat Verstappen vandaag de dag ook vaak in de Formule 1 laat zien.

In zijn jonge jaren moest ook Verstappen natuurlijk om leren gaan met Marko, iets wat niet alle coureurs op die leeftijd voor de wind is gegaan. Marko staat erom bekend om een handje te hebben jonge rijders en collega's vroeg wakker te bellen, maar daar had Verstappen maling aan. In gesprek met Motorsport Magazin vertelt de Nederlander over de vroege belletjes van de adviseur: "Ik nam gewoon niet op. Ik dacht gewoon bij mezelf dat ik de telefoon op dat tijdstip niet op ging nemen", lacht de drievoudig wereldkampioen.

Grenzen aangeven

Verstappen vervolgt: "Ik slaap nog steeds. Ik belde hem dan gewoon terug rond een uur of tien. Op een bepaald moment had hij door dat ik zijn telefoontjes rond 7:30 uur of 8:00 uur niet op zou nemen. Volgens mij vindt hij het juist wel fijn als iemand het op die manier doet. Je geeft je grenzen op die manier aan en hij is hetzelfde. Zo heb ik sowieso mijn hele carrière benaderd. Als het slecht is, is het slecht. Als het goed is, is het goed. Daar zit niks tussen. Het is slecht of goed."