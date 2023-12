Jan Bolscher

Dinsdag 12 december 2023 16:39

Sergio Pérez wil in 2024 een gooi doen naar het wereldkampioenschap Formule 1, en weet naar eigen zeggen wat hij beter moet doen ten opzichte van afgelopen jaar om een kans te maken.

Sergio Pérez legde afgelopen seizoen beslag op de tweede plaats in het wereldkampioenschap Formule 1. Het was voor de Red Bull Racing-coureur het beste resultaat uit zijn indrukwekkende loopbaan, maar de achterstand op teammaat Max Verstappen was groot. De Mexicaan won slechts twee races en scoorde in totaal 285 punten, waar de Nederlander in totaal negentien keer als eerste over de streep kwam en een recordaantal punten van 575 bij elkaar reed.

Artikel gaat verder onder video

Gooi naar wereldtitel in 2024

Vanwege de bij vlagen tegenvallende prestaties stond de toekomst van Pérez bij de Oostenrijkse grootmacht in de media meerdere keren ter discussie. De 33-jarige coureur heeft echter een contract tot eind 2024 bij Red Bull Racing, en tot op heden mag hij die deal uitzitten. Dat betekent dat hij volgend seizoen opnieuw de kans krijgt om het op te nemen tegen Verstappen, en Pérez weet naar eigen zeggen wat er beter moet. "Dat is het doel", klinkt het tegenover Sky Sports, op de vraag of hij gelooft kans te maken op het wereldkampioenschap. "Ik ben al eens tweede geworden en ik wil dat nu een plekje beter doen."

Betere pace en meer consistentie

Pérez vervolgt: "Ik ben mij bewust van de uitdaging. We gaan de wintermaanden gebruiken om te proberen goed aan het seizoen te beginnen, en die consistentie gedurende het jaar vast te houden. We hebben betere pace en meer consistentie nodig. Afgelopen jaar was een beetje een achtbaan. Volgend jaar hebben we een nieuwe kans. Om eerlijk te zijn, voelde het alsof ik niet helemaal één was met de auto van afgelopen seizoen."