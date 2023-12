Remy Ramjiawan

De opvolger van de AT04 van AlphaTauri zal volgend seizoen gebruik maken van een typisch Red Bull-foefje, namelijk een pull rod-ophanging voor de voorkant van de wagen. Daarmee gaat het Italiaanse team Red Bull Racing en McLaren achterna, die het systeem al sinds 2022 gebruiken.

Het team uit Faenza heeft al kenbaar gemaakt dat de ontwikkeling van de auto meer op die van het topteam van Red Bull gaat lijken. Gedurende het 2023-seizoen kwamen er al meer onderdelen die leken op de RB19, maar voor volgend seizoen staan de grootste veranderingen te wachten. Volgens Formu1a.uno is de aanpassing van het ophangsysteem daar een van.

Voorwielophanging RB19

Het Italiaanse medium heeft begrepen dat de auto van AlphaTauri die in Bahrein zal debuteren al grotendeels gedefinieerd is. Het is niet verwonderlijk, maar er zullen overeenkomsten zijn met de RB19. Het pullrod-systeem is sinds 2022 aanwezig op de auto's van Max Verstappen en Sergio Pérez. Het zou zorgen voor meer lucht richting de vloer en dus de Venturi-tunnels. Daarmee wordt de vloer nog belangrijker en daar zal het Italiaanse team dan ook het verschil mee moeten gaan maken.

Pullrod VS pushrod

Voorheen was de norm altijd dat de voorkant van de auto gebruik maakte van een pushrod-ophanging en de achterkant juist van een pullrod-ophanging, maar McLaren en Red Bull hebben juist voor het tegenovergestelde gekozen vanaf 2022. Het technische verhaal in een notendop is dat een pushrod-ophanging in de basis hoger aan het chassis wordt bevestigd dan een pullrod-systeem en daarmee dus ook stijver is. De voordelen van een pushrod-ophanging in combinatie met het grondeffect zouden wat tegenvallen en vermoedelijk hebben Red Bull Racing en McLaren daarom voor een pullrod-systeem gekozen. Door het grondeffect wordt de auto namelijk niet meer naar de grond toe geduwd, deze wordt naar de grond gezogen en dat zou dan weer zijn uitwerking op de ophanging hebben.