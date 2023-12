Hamilton feliciteert Red Bull en Verstappen, CEO Rich Energy vraagt om superlicentie | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 9 december 2023 21:55

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen alle reactie op het FIA-gala dat vrijdagavond in Bakoe heeft plaatsgevonden. Max Verstappen mocht zijn derde wereldbeker in ontvangst en ontving de felicitaties van Lewis Hamilton. Ook Christian Horner was uiteraard opgetogen en hij is trots op hetgeen wat het team gepresteerd heeft in 2023. William Storey, CEO van Rich Energy(voormalig hoofdsponsor Haas) heeft twee Formule 1-auto's getest en hoopt op een superlicentie. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen mag bekers uitdelen aan wereldkampioenen in karten en geeft advies

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is uiteindelijk ook begonnen in de karts. De Limburger werd gevraagd om de bekers uit te delen voor het FIA Wereldkampioenschap karten en gaf daarbij ook zijn advies aan de nog jonge racetalenten. "Je weet van jezelf dat je goed kan racen, ook al is een auto iets anders dan een kart, maar neem je tijd en geniet ervan. Maar blijf ook hard doorwerken." Hele artikel lezen? Klik hier

Horner en Red Bull nemen wereldbeker voor constructeurs in ontvangst: "Enorm trots"

Red Bull Racing heeft voor het tweede jaar op rij de beker voor het constructeurskampioenschap opgehaald bij het FIA-gala. Het maakt de teambaas van het Oostenrijkse team enorm trots dat het kunstje voor de zesde keer is geslaagd. Vooral de manier waarop het gebeurde, springt in het oog bij Christian Horner. "We hebben dit jaar 21 van de 22 races gewonnen en vijf van de zes Sprints, dus dat is iets heel speciaals." Hele artikel lezen? Klik hier

William Storey, CEO Rich Energy

CEO van oud-F1-sponsor Rich Energy vraagt om superlicentie na test: "Sneller dan Stroll en Ricciardo"

William Storey, CEO van Rich Energy de voormalig titelsponsor van Haas, heeft wel oren naar een superlicentie. Storey was de afgelopen dagen terug te vinden in twee Formule 1-bolides en stelde dat hij sneller was dan Lance Stroll en Daniel Ricciardo en gaf aan dat hij daarom wel denkt aan een superlicentie. Toch zijn er geen tijdenlijsten terug te vinden, dus moeten we dit maar van hem aannemen. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton feliciteert Red Bull en Verstappen: "Maar ik geloof dat we gat kunnen dichten"

Hoewel Lewis Hamilton graag zelf bovenaan staat, moet hij toch de nodige complimenten uitdelen voor het seizoen van Red Bull Racing en Max Verstappen op het FIA-gala. De zevenvoudig kampioen legt ook gelijk uit dat hij verwacht dat zijn team het gat wel kan gaan dichten. "Max was foutloos en het team heeft de lat hoger gelegd. Het zal hard werken zijn om dat gat te dichten, maar ik geloof echt dat we het gat kunnen dichten." Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen ontvangt derde wereldbeker: "Hoop niet dat het hierbij blijft"

Max Verstappen is nog lang niet klaar met het verzamelen van de wereldbekers. De Limburger kreeg zondagavond nummer drie uitgereikt en hoopt dat er nog een aantal zullen gaan volgen. "Natuurlijk willen we allemaal winnen en doen we ons best, maar als je zoveel over de hele wereld reist, dan wil je dat ook doen met een leuke groep mensen. En dat hebben we zeker bij Red Bull. Ik ben ontzettend trots op wat we dit jaar hebben bereikt en ik hoop natuurlijk ook dat het niet hierbij blijft." Hele artikel lezen? Klik hier