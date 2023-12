Vincent Bruins

Zaterdag 9 december 2023 10:26

Christian Horner heeft namens Red Bull Racing de wereldbeker voor de constructeurs van de Formule 1 in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde afgelopen avond bij de zogeheten FIA Prize Giving Ceremony in Bakoe. De teambaas laat weten enorm trots te zijn.

Het is natuurlijk niet meer dan logisch dat de Brit trots is op zijn team. Red Bull Racing won namelijk alle Grands Prix op één na afgelopen seizoen, genoeg om ruim voor de seizoensfinale in Abu Dhabi een zesde constructeurstitel veilig te stellen. Daarnaast verdiende Max Verstappen zijn derde wereldkampioenschap op rij en dankzij Sergio Pérez wist de energydrankfabrikant voor het eerst met beide coureurs in de top twee te eindigen in de puntenstand.

Steun voor beide coureurs

"Het is het meest geweldige seizoen geweest voor het team met het verbreken van zoveel records," begon Horner. "We hebben dit jaar 21 van de 22 races gewonnen en vijf van de zes Sprints, dus dat is iets heel speciaals. Het is iets waar elke man of vrouw binnen het team achter de schermen aan bijgedragen heeft om zo'n niveau van excellentie te bereiken. Deze award vanavond is echt voor de mannen en vrouwen die we hebben bij Oracle Red Bull Racing. Ze hebben het fantastisch gedaan om beide coureurs te steunen. Max voegt zich echt bij de legendes vandaag. We zijn enorm trots op wat we hebben bereikt."

Formule 1 stopt nooit

"Het is voor iedereen een drukke winter," vervolgde de teambaas. "Formule 1 stopt nooit echt. Iedereen heeft zijn ogen al gericht op 2024. De auto's worden op dit moment in elkaar gezet en het seizoen begint alweer over iets meer dan zes weken. Het is dus geen lange winterstop." Het nieuwe seizoen begint volgend jaar met de Grand Prix van Bahrein op 2 maart, een week na de wintertests op Bahrain International Circuit van 21 tot en met 23 februari. In de twee à drie weken daarvoor presenteren de teams de nieuwe kleurstellingen en zullen de shakedowns plaatsvinden. Voor we het weten gaat het 75e seizoen van de Formule 1 dus al van start.