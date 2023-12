Jan Bolscher

Vrijdag 8 december 2023 18:55

Jaques Villeneuve kan zich vinden in de woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff: in de Formule 1 heb je rivalen en gevechten op het scherp van de snede nodig, om het maximale uit jezelf te kunnen halen.

Als de teambazen van twee topteams hebben Toto Wolff [Mercedes] en Christian Horner [Red Bull Racing] het regelmatig met elkaar aan de stok. Deze rivaliteit kende een nieuw hoogtepunt in 2021, toen Lewis Hamilton en Max Verstappen in een intense strijd om het wereldkampioenschap waren verwikkeld. Recent werd het moddergooien opnieuw aangewakkerd. Horner vertelde in de media dat het kamp van Hamilton contact met hem had gezocht, om te vragen naar de mogelijkheden rondom het stoeltje naast Verstappen.

Duur komen te staan

Wolff vertelde geen idee te hebben waar Horner mee bezig was, maar liet daarnaast optekenen dat hij het hebben van "vijanden" ziet als een mogelijkheid om zichzelf te motiveren. Villeneuve kan zich daarin vinden: "Het is de enige manier waarop je progressie kan boeken. Zonder rivaliteit ga je achteruit", vertelt de wereldkampioen van 1997 tegenover PlanetF1. "Mercedes won in het verleden eenvoudig. Dat is ze vandaag de dag duur komen te staan, want het heeft ze veel te lang gekost om te reageren op het probleem van de auto van vorig jaar. Waarom? Omdat het jarenlang niet uitmaakte of de auto wel of niet perfect was, ze hadden de paardenkracht mee. Dat is waarom Toto gelijk heeft: je hebt die rivaliteit nodig."

Max Verstappen

Volgens de Canadees is dat tevens de reden dat Red Bull Racing momenteel domineert in de Formule 1: "Want Max bleef [ook na het winnen van zijn derde wereldkampioenschap] nog steeds vechten alsof het om de titel ging. Als hij vier races eerder zou hebben opgegeven, zouden ze volgend jaar langzamer zijn." Villeneuve vervolgt: "Ik denk dat het erg zwaar was toen ze twee jaar geleden het wereldkampioenschap [van Lewis Hamilton] verloren. Zelfs veel van de monteurs waren daar niet bekend mee en konden er niet mee leven. Maar hij [Wolff] heeft zich goed hersteld. Het team is de juiste weg ingeslagen. De progressie van het afgelopen jaar was goed, al was het niet zo indrukwekkend als dat van McLaren."