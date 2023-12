Vincent Bruins

Zaterdag 9 december 2023 08:49

Lewis Hamilton heeft de award gekregen voor zijn derde eindpositie in het Formule 1-wereldkampioenschap van 2023. Dit gebeurde afgelopen avond tijdens de zogeheten FIA Prize Giving Ceremony in Bakoe. De Mercedes-coureur feliciteerde Red Bull Racing en Max Verstappen, maar liet weten dat zijn team niet op zal geven.

Hamilton maakte een jaar mee met hoogte- en dieptepunten, maar om na zo'n seizoen derde te liggen in de eindstand is toch wel iets om tevreden over te zijn. Eerst leek Fernando Alonso de voornaamste rivaal te zijn van de zevenvoudig wereldkampioen, maar in de slotfase van het seizoen waren de ogen van Hamilton vooral gericht op Sergio Pérez. Onder andere een crash in Qatar en de diskwalificatie in de Verenigde Staten gooide echter roet in het eten in die strijd om de positie achter Verstappen. Hamilton scoorde uiteindelijk zes podiums en verdedigde samen met George Russell de tweede plek in het constructeurskampioenschap voor Mercedes ten opzichte van Ferrari.

Felicitaties voor Verstappen

"Ten eerste wil ik iedereen feliciteren met dit jaar," begon Hamilton op het podium na het ontvangen van zijn eigen award voor het eindigen in de top drie van de puntenstand in de Formule 1. "Het is fantastisch om zoveel van jullie die vechten in verschillende kampioenschappen, te zien en gefeliciteerd met jullie awards. Voor iedereen is het een heel lang seizoen geweest. Ik kijk heel erg uit naar de winterstop, maar we werken hard om fit te blijven en ervoor te zorgen dat we volgend jaar sterk terugkomen. Mijn felicitaties gaan uit naar Red Bull en naar Max en Checo."

Niemand gaf op bij Mercedes

"Ze hebben het ongelooflijk goed gedaan dit jaar," vervolgde de Brit. "Max was foutloos en het team heeft de lat hoger gelegd. Het zal hard werken zijn om dat gat te dichten, maar ik geloof echt dat we het gat kunnen dichten. Ik wil mijn team ook bedanken, omdat ze dit jaar nooit hebben opgegeven. We begonnen in principe met de zus van de auto daarvóór en die was niet goed en niet leuk om mee te rijden voor het grootste gedeelte van het seizoen. Maar niemand gaf op en iedereen bleef elke dag zijn steentje bijdragen en dat was het meest inspirerende voor mij."