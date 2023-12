Jan Bolscher

Lewis Hamilton heeft fors uitgehaald richting de FIA, nadat het motorsportorgaan een onderzoek startte - en weer introk - naar een vermeende belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff en diens vrouw Susie Wolff, directeur van de F1 Academy.

De FIA bracht eerder deze week naar buiten dat er een onderzoek was gestart vanwege vermeende zorgen over de banden van het echtpaar Wolff. Susie is de algemeen directeur van de F1 Academy, terwijl Toto werkzaam is als teambaas van Mercedes. Geruchten deden de ronde dat Susie vanuit haar rol bepaalde informatie vroegtijdig te horen zou krijgen, en dit vervolgens doorspeelde naar haar man. Niet veel later maakte het motorsportorgaan bekend dat er geen verder onderzoek nodig was, omdat er een aantal documenten waren bekeken en alles juist was bevonden.

Onderzoek naar familie Wolff

Qua reputatie was het kwaad echter al geschiet. In Formule 1-land is het de afgelopen dagen nergens anders over gegaan dan de vermeende belangenverstrengeling van de familie Wolff. Susie liet via een statement dat ook weten niet blij te zijn met de gang van zaken en geen genoegen te nemen met het statement van de FIA, terwijl Toto aangaf eventuele juridische vervolgstappen niet uit te sluiten. Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft nu op het voorval gereageerd.

Totaal onacceptabel

"Het was een hele moeilijke, teleurstellende week", vertelt Hamilton in aanloop naar het FIA Prize Giving Gala. "De handhavende partij van onze sport trok de integriteit van een van de beste vrouwelijke leiders - Susie Wolff - in twijfel, zonder dat er navraag is gedaan en zonder bewijs. Het is totaal onacceptabel. Ze hebben geen excuses aangeboden. Veel mensen in deze sport verzetten goed werk. Er is een constant gevecht om de diversiteit en inclusiviteit in de sport te verbeteren, maar het lijkt erop dat bepaalde individuen uit de top van de FIA ons tegen willen houden als we een stap vooruit proberen te zetten. Dat moet veranderen."