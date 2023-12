Verstappen mag bekers uitdelen aan wereldkampioenen in karten en geeft advies

Vincent Bruins

Bij de zogeheten FIA Prize Giving Ceremony, de officiële prijsuitreikingen van de internationale autosportbond, werd er ook aandacht besteed aan de kartkampioenschappen. Niemand minder dan drievoudig en regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen mocht afgelopen avond in Bakoe de bekers uitdelen.

Paolo Ippolito werd wereldkampioen in de KZ-klasse na een wedstrijd in Wackersdorf, Duitsland afgelopen september. De KR Motorsport-coureur wist nog maar net Viktor Gustafsson en de Nederlander Stan Pex achter zich te houden. De wereldkampioenschapswedstrijden in de OK-klasse werden in oktober verreden in Franciacorta, Italië. Dries Van Langendonck versloeg Christian Costoya met een voorsprong van twee seconden in de juniorklasse. De 15-jarige René Lammers, de zoon van Jan Lammers, werd Europees kampioen in de OK-Senior-klasse, maar moest in de race om de OK-Senior-wereldtitel zijn meerdere erkennen in Kirill Kutskov met een achterstand van slechts 0.184 seconden.

Stress niet teveel

"Ik heb een boel vrienden in het karten, maar zelf heb ik een aantal jaar geen echte kart meer bestuurd," antwoordde Verstappen op de vraag of hij van Red Bull-teambaas Christian Horner nog achter het stuur van een kart mocht kruipen. "Dat is wel waar het allemaal begint. Je probeert natuurlijk alles te winnen wat er te winnen valt en wanneer je een wereldkampioenschap wint, dan kan je zo trots zijn dat je dat hebt bereikt." De Nederlander had ook nog wat advies voor de drie jonge talenten: "Stress niet teveel. Je weet van jezelf dat je goed kan racen, ook al is een auto iets anders dan een kart, maar neem je tijd en geniet ervan. Maar blijf ook hard doorwerken."