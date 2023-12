Jan Bolscher

Vrijdag 8 december 2023 18:09

Max Verstappen vertelt dat het qua statistieken lastig wordt om in 2024 het afgelopen Formule 1-seizoen te evenaren, maar verbetering zit volgens de drievoudig wereldkampioen niet altijd in getallen.

Verstappen verreed in 2023 een van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de sport. De Red Bull Racing-coureur won 19 van de 21 races (waarvan tien op rij), stond 20 keer op het podium, ging meer dan duizend ronden aan de leiding en eindigde met een recordaantal van 575 punten voor de derde keer op rij bovenaan in het wereldkampioenschap. Die statistieken volgend jaar verder aanscherpen kon wel eens een lastig verhaal worden, zo weet ook de 26-jarige coureur zelf.

Verbetering niet altijd in getallen

"Reëel gezien kan het niet beter dan wat we nu hebben bereikt, maar verbetering zit niet altijd in getallen", vertelt Verstappen voorafgaand aan het FIA Prize Giving Gala, geciteerd door Motorsport.com. "Het gaat er niet om dat je volgend jaar twintig races moet winnen, maar bijvoorbeeld meer om dat je aan jezelf en aan de auto nog weer verbeteringen vindt. Als we de auto verder verbeteren, weer voor het kampioenschap winnen en 'maar' tien races winnen, is dat ook prima."

Concurrentie dichter bij in 2024

Red Bull Racing had het afgelopen seizoen bij uitstek het meest competitieve pakket. De verwachting is dat de Oostenrijkse grootmacht gezien de grote voorsprong ook volgend jaar het veld zal aanvoeren, maar Verstappen zelf verwacht dat de concurrentie dichter bij zal komen: "Dit jaar is de concurrentie niet echt constant geweest", klinkt het. "Het ene weekend was het dit team en een week later was het weer een ander team. Teams leren natuurlijk onder dit reglement, dus ik verwacht dat het volgend jaar een stuk dichter bij elkaar zal zitten."