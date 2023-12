Vincent Bruins

Max Verstappen is officieel de wereldkampioen van het Formule 1-seizoen van 2023. De coureur van Red Bull Racing mocht afgelopen avond zijn derde beker in ontvangst nemen. Dit gebeurde tijdens de zogeheten FIA Prize Giving Ceremony in Bakoe.

Verstappen was afgelopen seizoen haast onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de Nederlander een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens Grand Prix van Singapore wist hij niet op het podium terecht te komen. Toen kwam hij als vijfde over de streep. Een week later in Japan werd de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. Hij won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden en eindigde het seizoen met 575 punten, meer dan twee keer zoveel dan teamgenoot Sergio Pérez wist te scoren.

Helaas niet meer achter het stuur van RB19

"Door het hele jaar heen zaten we lekker in een ritme," antwoordde Verstappen op de vraag of hij al de tijd heeft gehad om terug te kijken op wat hij heeft bereikt dit jaar. "Je wil elke keer, elk raceweekend weer presteren. Het besef kwam al wel een beetje toen ik op het podium stond in Abu Dhabi. Je realiseert je dat het seizoen is afgelopen en dat je helaas niet meer achter het stuur van deze auto zal kruipen," zo wees de Nederlander naar de Red Bull RB19 die achter hem op het podium werd geduwd. "Het is ongelooflijk geweest, maar ook ontzettend plezierig om met iedereen te werken. Natuurlijk willen we allemaal winnen en doen we ons best, maar als je zoveel over de hele wereld reist, dan wil je dat ook doen met een leuke groep mensen. En dat hebben we zeker bij Red Bull. Ik ben ontzettend trots op wat we dit jaar hebben bereikt en ik hoop natuurlijk ook dat het niet hierbij blijft." Verstappen flirt soms met het idee om misschien wat eerder de koningsklasse van de autosport te verlaten om bijvoorbeeld de tijd te kunnen nemen voor de 24 Uur van Le Mans of GT3-races, maar zolang Red Bull kampioenschapswinnende auto's blijft produceren, kunnen we verwachten dat hij in ieder geval zijn contract tot en met 2028 zal uitzitten.