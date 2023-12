Mercedes in juridische discussie met FIA, FIA-president opgenomen in ziekenhuis | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 8 december 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De FIA besloot afgelopen donderdagavond om het onderzoek naar de mogelijke belangenverstrengeling binnen de FIA en Formula One Management van Toto Wolff niet langer door te zetten. De teambaas heeft vandaag laten weten dat het Mercedes Formule 1-team een actieve juridische discussie is begonnen met de internationale autosportbond. Toto's vrouw Susie Wolff, die tevens directeur is van de F1 Academy, werd ook betrokken bij het onderzoek en heeft met verbazing gereageerd op de verklaring van de FIA. Lewis Hamilton noemde het "totaal onacceptabel". Ondertussen vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner dat hij doodop is na een intens seizoen. De FIA heeft een verrassende locatie onthuld voor de prijsuitreikingen van volgend jaar en haar president moest in het ziekenhuis worden opgenomen na een val.

Horner zegt doodop te zijn na intens Formule 1-seizoen: "Ja, ik ben f*cked up"

Christian Horner heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug met zijn team Red Bull Racing. De Oostenrijkers waren ongrijpbaar en sleepten zowel de coureurs- als de constructeurstitel binnen. Maar hoe mooi het seizoen ook was, de teambaas is inmiddels wel doodop, zo zegt hij. Gelukkig wacht hem nu een welverdiende winterstop. "Het is altijd leuk om na te denken over het feit dat we kampioen zijn," zo zegt hij in een exclusief interview met PlanetF1.com. Nu Red Bull Racing beide kampioenschappen op haar naam heeft gezet, is het aan de concurrentie om het volgend jaar beter te doen. Horner realiseert zich dat zijn team een "prooi" wordt. "Of je nu een jager bent of een prooi, het gaat erom dat je je op jezelf concentreert en blijft proberen jezelf te verbeteren." Meer lezen? Klik hier!

Susie Wolff reageert verbaasd op conclusie FIA: "Is dat alles?"

Susie Wolff is op z'n zachtst gezegd not amused over de gang van zaken bij de FIA. Afgelopen dinsdag maakte de autosportbond bekend een onderzoek in te stellen naar haar én haar man Toto Wolff vanwege mogelijke belangenverstrengeling, maar donderdag werd dit alweer ingetrokken. Op social media reageert Susie verbaasd en met de nodige verontwaardiging. "Twee dagen lang zijn er in het openbaar en via achtergrondbriefings insinuaties gedaan over mijn integriteit, maar niemand van de FIA heeft rechtstreeks met mij gesproken. Ik mag dan wel collateral damage zijn geweest in een mislukte aanval op iemand anders, of het doelwit van een mislukte poging om mij persoonlijk in diskrediet te brengen, maar ik heb te hard gewerkt om mijn reputatie in twijfel te laten trekken door een ongefundeerd persbericht," zo schrijft de Schotse. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton haalt uit naar FIA na "totaal onacceptabel" onderzoek familie Wolff

Lewis Hamilton heeft fors uitgehaald richting de FIA, nadat het motorsportorgaan een onderzoek startte - en weer introk - naar een vermeende belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff en diens vrouw Susie Wolff, directeur van de F1 Academy. "Het was een hele moeilijke, teleurstellende week," vertelde de Brit in aanloop naar de FIA Prize Giving Ceremony. "De handhavende partij van onze sport trok de integriteit van een van de beste vrouwelijke leiders - Susie Wolff - in twijfel, zonder dat er navraag is gedaan en zonder bewijs. Het is totaal onacceptabel. Ze hebben geen excuses aangeboden. Veel mensen in deze sport verzetten goed werk. Er is een constant gevecht om de diversiteit en inclusiviteit in de sport te verbeteren, maar het lijkt erop dat bepaalde individuen uit de top van de FIA ons tegen willen houden als we een stap vooruit proberen te zetten. Dat moet veranderen." Meer lezen? Klik hier!

FIA kondigt Rwanda aan als locatie voor Prize Giving Ceremony van 2024

De prijsuitreikingen van de FIA, de zogeheten FIA Prize Giving Ceremony, is een jaarlijkse gala waarbij alle kampioenen van FIA-kampioenschappen trofeeën ontvangen en in het zonnetje gezet worden. Daarnaast worden er nog awards uitgereikt voor categorieën zoals actie van het jaar of rookie van het jaar. Normaal gesproken werd het evenement elke twee jaar in Parijs gehouden en in de jaren tussendoor op een andere locatie, maar de hoofdstad van Frankrijk is al sinds 2021 niet meer aan de beurt geweest en dat zal in 2024 ook niet het geval zijn. De internationale autosportbond heeft namelijk gekozen voor Kigali, de hoofdstad van Rwanda, zo werd vandaag bevestigd. Meer lezen? Klik hier!

Toto Wolff komt met statement: "Zijn in actieve juridische discussie met FIA"

Toto Wolff heeft in een korte verklaring via de social media-kanalen van Mercedes laten weten dat hij een "actieve juridische discussie" voert met de FIA naar aanleiding van de ongegronde beschuldigingen van het lekken van informatie die zijn gedaan aan zijn adres en die van zijn vrouw, Susie. "We begrijpen dat er veel mediabelangstelling is voor de gebeurtenissen van deze week. We zijn momenteel in actieve juridische discussie met de FIA. We verwachten volledige transparantie over wat er heeft plaatsgevonden en waarom, en hebben ons uitdrukkelijk alle juridische rechten voorbehouden. Daarom vragen we om uw begrip dat we voorlopig geen officieel commentaar zullen geven, maar we zullen de zaak te zijner tijd zeker aan de orde stellen." Meer lezen? Klik hier!

FIA-president Ben Sulayem met hersenschudding opgenomen in ziekenhuis na val

De FIA heeft een bericht naar buiten gebracht waarin staat dat haar president Mohammed Ben Sulayem eerder deze week in Azerbeidzjan ziek is geworden, waarna hij ten val kwam en een hersenschudding opliep. Hij is in het ziekenhuis behandeld en zal volledig herstellen, zo leest het. Desondanks was hij deze avond aanwezig bij de zogeheten FIA Prive Giving Ceremony, de officiële prijsuitreikingen van de internationale autosportbond waar onder andere Max Verstappen zijn wereldbeker in ontvangst heeft genomen. Meer lezen? Klik hier!