Toto Wolff komt met statement: "Zijn in actieve juridische discussie met FIA"

Jeen Grievink

Vrijdag 8 december 2023 13:12 - Laatste update: 13:13

Toto Wolff heeft in een korte verklaring via de social media-kanalen van Mercedes laten weten dat hij een "actieve juridische discussie" voert met de FIA. Dit naar aanleiding van de ongegronde beschuldigingen die zijn gedaan aan zijn adres en die van zijn vrouw, Susie. Mercedes en Wolff komen later met uitgebreider commentaar.

Plots werd er afgelopen week een bom gedropt: Toto en zijn vrouw Susie zouden vertrouwelijke informatie met elkaar uitwisselen. Eerstgenoemde vanuit zijn rol als teambaas en Susie vanuit haar rol als medewerker van het FOM. Dit verhaal, dat opdook in de media, werd groots uitgemeten en de FIA liet al snel weten een onderzoek in te stellen. Er bleek echter al snel dat er weinig waar was van de beschuldigingen en dus krabbelde de autosportbond terug. De schade aan de reputatie en integriteit van Toto en Susie was echter al toegebracht. Zij laten het er dan ook niet bij zitten, zo blijkt uit een korte verklaring.

Mercedes in "juridische discussie", commentaar volgt later

"We begrijpen dat er veel mediabelangstelling is voor de gebeurtenissen van deze week. We zijn momenteel in actieve juridische discussie met de FIA. We verwachten volledige transparantie over wat er heeft plaatsgevonden en waarom, en hebben ons uitdrukkelijk alle juridische rechten voorbehouden. Daarom vragen we om uw begrip dat we voorlopig geen officieel commentaar zullen geven, maar we zullen de zaak te zijner tijd zeker aan de orde stellen", aldus Wolff op de social media-kanalen van zijn werkgever Mercedes.