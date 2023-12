Jan Bolscher

Vrijdag 8 december 2023 14:40 - Laatste update: 14:41

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is een aantal dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij ten val was gekomen en een hersenschudding opliep. Dat laat een woordvoerder van het motorsportorgaan weten.

De FIA heeft een bericht naar buiten gebracht waarin staat dat Ben Sulayem eerder deze week in Azerbeidzjan ziek is geworden, waarna hij ten val kwam en een hersenschudding opliep. Hij is in het ziekenhuis behandeld en zal volledig herstellen, zo leest het. Het is nog onduidelijk in hoeverre hij aanwezig zal zijn bij het FIA Prize Giving Gala, dat vrijdagavond wordt georganiseerd. Hier krijgen de kampioenen uit verschillende raceklassen, waaronder Max Verstappen, hun trofee overhandigd.

Irritaties Liberty Media

Ben Sulayem was eerder deze week nog onderwerp van gesprek omdat Liberty Media, de commerciële rechtenhouder van de Formule 1, zich zou storen aan de bemoeienis van de FIA-president met de sport. Er zou zelfs overwogen worden om de Formule 1 niet langer onder de FIA te laten vallen. De verwachting was dat Ben Sulayem hier vrijdagavond op zou reageren, maar het is dus nog even de vraag of hij überhaupt aanwezig zal zijn.

