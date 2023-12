Vincent Bruins

Vrijdag 8 december 2023 20:44

De FIA heeft een verrassende locatie aangekondigd voor de officiële prijsuitreikingen van 2024. De internationale autosportbond heeft namelijk gekozen voor Rwanda in Afrika, zo werd vandaag bevestigd.

De prijsuitreikingen van de FIA, de zogeheten FIA Prize Giving Ceremony, is een jaarlijkse gala waarbij alle kampioenen van FIA-kampioenschappen trofeeën ontvangen en in het zonnetje gezet worden. Daarnaast worden er nog awards uitgereikt voor categorieën zoals actie van het jaar of rookie van het jaar. Normaal gesproken werd het evenement elke twee jaar in Parijs gehouden en in de jaren tussendoor op een andere locatie, maar de hoofdstad van Frankrijk is al sinds 2021 niet meer aan de beurt geweest en dat zal in 2024 ook niet het geval zijn. Na New Delhi, Istanbul, Doha, Wenen, Sint-Petersburg, Geneve, Bologna en Bakoe, waar de FIA Prize Giving Ceremony van 2023 deze avond wordt gehouden, is de nieuwe locatie voor volgend jaar Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

Rwanda in gesprek met F1

Sinds het begin van de 21e eeuw is Rwanda getuige geweest van een economische bloei. De economie van het land dat grenst aan Oeganda, Tanzania, Burundi en Kongo, heeft een snelle industrialisatie doorgemaakt dankzij een succesvol overheidsbeleid. President Paul Kagame heeft de ambitie om van Rwanda het "Singapore van Afrika" te maken. Kagame was dan ook bij de Grand Prix van Singapore van 2022 aanwezig om in gesprek te gaan met Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Op rally's na heeft Rwanda geen rijke autosporthistorie. Het bekendste autosportevenement daar is de Rwanda Mountain Gorilla Rally dat deel uit maakt van het Afrikaanse Rally Kampioenschap.

This evening at the Marina Bay Street Circuit, President Kagame met with Stefano Domenicali, CEO of Formula One Group and attended a dinner hosted by Prime Minister Lee Hsien Loong before watching the 2022 Singapore Grand Prix #SingaporeGP. pic.twitter.com/a1DRxkWID7 — Presidency | Rwanda (@UrugwiroVillage) October 2, 2022

Bijzondere keuze

De FIA Prize Giving Ceremony van 2024 wordt dus gehouden in Kigali. Of dit een teken is dat de Formule 1 een terugkeer kan maken op het continent van Afrika is niet bekend. Lewis Hamilton strijdt al jaren voor een Grand Prix op het Zuid-Afrikaanse circuit van Kyalami. Hoe dan ook, dat zo'n prestigieus evenement als het FIA-gala wordt gehouden in Afrika is bijzonder.