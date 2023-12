Horner zegt doodop te zijn na intens Formule 1-seizoen: "Ja, ik ben f*cked up"

Jeen Grievink

Vrijdag 8 december 2023 12:31 - Laatste update: 12:31

Christian Horner heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug met zijn team Red Bull Racing. De Oostenrijkers waren ongrijpbaar en sleepten zowel de coureurs- als de constructeurstitel binnen. Maar hoe mooi het seizoen ook was, de teambaas is inmiddels wel doodop, zo zegt hij. Gelukkig wacht hem nu een welverdiende winterstop.

Een week na de seizoensfinale in Abu Dhabi kon Horner nog steeds niet achterover leunen. Hij werd namelijk verwacht bij de Autosport Awards in Londen, waar onder meer Max Verstappen in de prijzen viel. Op het moment dat de ceremonie plaatsvond was het nog minder dan 3 maanden voordat het nieuwe Formule 1-seizoen alweer van start gaat. Het schema is krap en overvol, en dat merkt ook Horner. Hoewel hij een bijzonder mooi seizoen achter de rug heeft met Red Bull Racing, begint het wel zijn tol te eisen. Hoewel het er - als je naar de resultaten kijkt - eenvoudig uitzag voor de Oostenrijkse renstal dit jaar, was het bijzonder intensief, zo zegt Horner.

Horner blikt terug op kampioensjaar

In een terugblik op het 2023-seizoen laat de Britse teambaas weten dat het nooit verveelt om terug te denken aan de successen die dit jaar zijn behaald. "Het is altijd leuk om na te denken over het feit dat we kampioen zijn", zo zegt hij in een exclusief interview met PlanetF1.com. Nu Red Bull Racing beide kampioenschappen op haar naam heeft gezet, is het aan de concurrentie om het volgend jaar beter te doen. Horner realiseert zich dat zijn team een "prooi" wordt. "Of je nu een jager bent of een prooi, het gaat erom dat je je op jezelf concentreert en blijft proberen jezelf te verbeteren."

"F*cked up" na een zwaar seizoen

Maar voordat het allemaal zover is, kunnen Horner en zijn manschappen eerst even met vakantie. En dat is hard nodig, zo erkent hij. "Het was me het jaar wel", aldus de Brit. Op de vraag of hij moe was, antwoordde Horner veelzeggend: "Ja, ik ben f*cked up."