Jeen Grievink

Vrijdag 8 december 2023 13:02 - Laatste update: 13:02

Susie Wolff is op z'n zachtst gezegd not amused over de gang van zaken bij de FIA. Afgelopen dinsdag maakte de autosportbond bekend een onderzoek in te stellen naar haar én haar man Toto Wolff, maar donderdag werd dit alweer ingetrokken. Op social media reageert Susie verbaasd en met de nodige verontwaardiging.

Een gerucht in de media zorgde ervoor dat de FIA besloot een onderzoek in te stellen naar Susie en Toto Wolff. De twee zouden vertrouwelijke informatie met elkaar hebben uitgewisseld. Uiteindelijk bleek deze beschuldiging ongegrond en de autosportbond krabbelde dan ook al snel terug. Op donderdag maakte ze bekend het onderzoek naar het koppel te staken. Susie heeft het statement van de FIA gezien, maar is verbaasd. "Toen ik het statement van de FIA gisterenavond zag, was mijn eerste reactie: 'Is dat alles?'", zo schrijft ze op social media-platform X.

Susie ziet integriteit en reputatie beschadigd raken

In een uitgebreide toelichting laat Susie weten niet blij te zijn met de gang van zaken en zegt ze de onderste steen boven te willen krijgen. "Twee dagen lang zijn er in het openbaar en via achtergrondbriefings insinuaties gedaan over mijn integriteit, maar niemand van de FIA heeft rechtstreeks met mij gesproken. Ik mag dan wel collateral damage zijn geweest in een mislukte aanval op iemand anders, of het doelwit van een mislukte poging om mij persoonlijk in diskrediet te brengen, maar ik heb te hard gewerkt om mijn reputatie in twijfel te laten trekken door een ongefundeerd persbericht", zo schrijft ze.

Onderste steen moet boven

Maar Susie gaat nog verder. Volgens haar heeft de FIA niet goed gehandeld en heeft ze daar zelf de consequenties van moeten ondervinden. Ik heb online beledigingen ontvangen over mijn werk en mijn gezin. Ik laat me niet intimideren en ben van plan om door te gaan tot ik weet wie deze campagne heeft opgezet en de media heeft misleid. Wat er deze week is gebeurd, is gewoon niet goed genoeg. Als sport moeten we beter eisen, en dat verdienen we ook", aldus Susie.