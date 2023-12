Lars Leeftink

Vrijdag 1 december 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werden dan eindelijk de kwartaalcijfers en de toekomstplannen van Viaplay geopenbaard, werd het contract van Logan Sargeant bij Williams met een jaar verlengd, ging Lando Norris los op een journalist na een vraag over Max Verstappen en gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko aan wanneer er gesprekken worden gehouden over zijn rol in 2024. Dit is de GPFans Recap van 1 december.

Viaplay trekt zich terug uit meerdere markten in het kader van 'uitgebreide herkapitalisatie'

Vrijdag werden, na het al twee keer te hebben uitgesteld, eindelijk de kwartaalcijfers van Viaplay bekendgemaakt. De Scandinavische streamingdienst zal in het kader van een 'uitgebreide herkapitalisatie' de komende tijd meerdere markten en daarmee landen verlaten. De focus komt, zoals eerder ook al aangegeven was door het bedrijf, op Scandinavië en Nederland te liggen.

Williams hakt knoop door: Sargeant ook in 2024 actief in F1

Het duurde lang, maar Williams heeft als laatste team een beslissing genomen over het rijdersduo voor 2024. Alex Albon was al een tijdje zeker van zijn stoeltje, maar hij weet nu ook wie in 2024 zijn teamgenoot is. Logan Sargeant zal in 2024 namens Williams wederom actief zijn in F1. De Amerikaan kan nu met zekerheid zeggen dat hij aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse gaat beginnen.

Norris fel richting journalist: "Verstappen is niet mijn BFF, zeg dat nooit meer"

Lando Norris en Max Verstappen brengen zowel rondom raceweekenden als privé en tijdens vakanties veel tijd met elkaar door en kunnen het goed vinden met elkaar, maar toch was de coureur van McLaren fel en kortaf als hij door een journalist de 'BBF' van de drievoudig wereldkampioen wordt genoemd.

Saward: 'Optie in contract Ricciardo om begin 2024 te switchen naar Red Bull Racing'

Daniel Ricciardo gaat komend seizoen uitkomen voor AlphaTauri, nadat hij tijdens het seizoen 2023 Nyck de Vries verving. Toch zou de Australiër ook een optie in zijn contract hebben staan. Met die optie zou hij volgend jaar over kunnen stappen naar Red Bull Racing, als Sergio Pérez na de eerste paar races zijn performance niet heeft verbeterd. Dat schrijft Formule 1-journalist Joe Saward.

Marko over toekomst bij Red Bull: "Na het seizoen gesprekken over wat ik ga doen"

Helmut Marko, de adviseur van Red Bull Racing die volgend jaar aan zijn twintigste seizoen in F1 gaat beginnen, heeft wat meer duidelijkheid gegeven over de gesprekken die gaan volgen. Tijdens die gesprekken zal zijn rol tijdens het seizoen 2024 besproken worden.