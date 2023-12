Jan Bolscher

Vrijdag 1 december 2023 09:15 - Laatste update: 09:16

Lando Norris en Max Verstappen kunnen het uitstekend met elkaar vinden, maar toch reageert de McLaren-coureur fel als hij door een journalist de 'BBF' van de drievoudig wereldkampioen wordt genoemd.

In de Formule 1-paddock is vaak te zien dat Verstappen en Norris veel met elkaar optrekken, maar ook buiten de baan zoeken de twee regelmatig elkaars gezelschap op. Beide coureurs hebben al meerdere keren hun respect voor de ander uitgesproken, wat er onder andere toe leidde dat er speculaties ontstonden over een mogelijke transfer van de Brit naar Red Bull Racing. Iets wat Verstappen wel zou zien zitten, al lijkt het voorlopig in ieder geval niet tot de mogelijkheden te behoren.

Felle reactie Norris

Als Norris in Abu Dhabi door een journalist de 'BFF' (Best Friends Forever) van de drievoudig wereldkampioen wordt genoemd, reageert de 24-jarige Brit echter fel: "Hij is niet mijn BFF. Zeg dat nooit meer. We respecteren elkaar en we kunnen goed met elkaar overweg, we zijn een soort van vrienden, maar meer dan dat is het niet. We hebben gewoon heel veel respect voor elkaar", klinkt het.

Wederzijds respect

Op zich geen gekke reactie van de McLaren-coureur. De laatste keer dat de twee lovend over elkaar spraken, werden er tal van geruchten de wereld ingeslingerd. Daarnaast is er in de autosport - op het circuit - sowieso weinig ruimte voor vriendschap. Met name nu McLaren een stap gezet lijkt te hebben, zullen de twee elkaar regelmatig tegenkomen in de kop van het veld. En zodra de lampen uitgaan, bestaat er alleen concurrentie.