Jan Bolscher

Vrijdag 1 december 2023 09:59

Daniel Ricciardo zou een optie in zijn contract hebben staan, waarmee hij volgend jaar kan overstappen naar Red Bull Racing, als Sergio Pérez na de eerste paar races zijn performance niet heeft verbeterd. Dat schrijft Formule 1-journalist Joe Saward.

Ricciardo begon het Formule 1-seizoen van 2023 als reservecoureur bij Red Bull Racing, nadat hij eind 2022 zijn zitje bij McLaren verloor. De 34-jarige Australiër mocht echter nog voor de zomerstop weer fulltime aan de bak bij zusterteam AlphaTauri, waar hij de ontslagen Nyck de Vries verving. Hier maakte hij indruk in de tweede seizoenshelft, terwijl Sergio Pérez het lastig had in de Red Bull. De Mexicaan - met een contract tot eind 2024 - heeft uiteindelijk beslag weten te leggen op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn performance was lang niet altijd van hoogstaand niveau. Geruchten dat Ricciardo mogelijk voor eind 2024 het stoeltje overneemt, doen zodoende al langer de ronde.

Bod op AlphaTauri afgewezen

"Het gerucht gaat dat Red Bull recent een bod van 1,2 miljard dollar op Scuderia AlphaTauri heeft afgewezen, en het tweede team nu wil gebruiken om zich op een ander segment van de Formule 1-markt te richten", schrijft Saward op zijn eigen website. "Geruchten suggereren dat het team wordt omgedoopt tot Racing Bulls (een naam die recent door Red Bull als handelsmerk werd geregistreerd). De livery van het team die werd gebruikt In Las Vegas en Abu Dhabi vormt waarschijnlijk de basis voor de nieuwe look van 2024."

Optie contract Ricciardo

Ook over de line-up van het team de gerenommeerde journalist iets te vertellen: "En alhoewel de line-up bestaat uit Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo, suggereren goed geïnformeerde bronnen dat er een optie in het contract van Ricciardo staat, waardoor hij na de eerste paar races van volgend jaar kan switchen naar Red Bull Racing, als Sergio Pérez zijn performance niet verbetert. Ik heb gehoord dat als dat gebeurt, het salaris van Daniel verdrievoudigd, en dat Liam Lawson wordt ingebracht om hem te vervangen."