Lars Leeftink

Vrijdag 1 december 2023 17:33 - Laatste update: 17:52

Het hoge woord is eruit: Logan Sargeant zal in 2024 namens Williams wederom actief zijn in F1. De Amerikaan was als enige nog niet zeker van zijn stoeltje voor volgend jaar, maar kan nu met zekerheid zeggen dat hij aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse gaat beginnen.

Sargeant verving eind 2022 Nicholas Latifi, maar had het in 2023 als teamgenoot van Alex Albon lastig. Albon versloeg Sargeant tijdens alle kwalificaties en tijdens het merendeel van de races. Sargeant veroverde alleen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin een punt door tiende te eindigen. De vraag was of Williams in 2024 ook door zou willen met Sargeant, maar de afgelopen weken vielen opties zoals Mick Schumacher, Theo Pourchaire, Nyck de Vries en Liam Lawson al definitief af. Nu heeft Williams dus besloten ook in 2024 door te gaan met Sargeant.

Artikel gaat verder onder video

Sargeant blij

Sargeant is blij dat het nu definitief is en kan niet wachten om aan de slag te gaan. "Ik vind het geweldig om door te gaan bij Williams Racing voor het seizoen 2024. Het is tot nu toe een ongelooflijke reis geweest met het team en ik ben dankbaar voor de kans om me te blijven ontwikkelen als coureur binnen zo'n getalenteerde en toegewijde groep. We hebben spannende plannen voor de toekomst en ik kan niet wachten om bij te dragen aan het succes van het team in het komende jaar."

Vowles reageert

Ook teambaas James Vowles is tevreden dat naast Albon ook Sargeant volgend jaar coureur bij Williams is. "Ik ben blij dat we onze reis met Logan kunnen voortzetten in het seizoen 2024. Logan heeft laten zien over enorme vaardigheden te beschikken onder de druk van het wereldtoneel, waardoor hij perfect bij ons team past. We hebben veel vertrouwen in zijn capaciteiten en geloven dat we samen nog meer succes kunnen boeken in het komende seizoen."