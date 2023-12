Redactie

Vrijdag 1 december 2023 08:04 - Laatste update: 08:23

Viaplay zal in het kader van een 'uitgebreide herkapitalisatie' de komende tijd meerdere markten verlaten. De focus komt vervolgens op Scandinavië en Nederland te liggen. Van een vertrek uit Nederland is dus geen sprake.

Viaplay heeft vrijdagochtend, nadat dit meerdere keren werd uitgesteld, de cijfers van het laatste kwartaal van 2023 naar buiten gebracht. Het is een publiek geheim dat de streamingdienst in financieel zwaar weer verkeert, waardoor de speculatie over waar de uitzendrechten van de Formule 1 terecht zouden komen in de nabije toekomst, toenam. Een vertrek uit Nederland is echter niet aan de orde. Men is juist tevreden over de cijfers van Nederland, mede dankzij het uitzenden van de Formule 1. Nadat Viaplay zich de komende tijd uit verschillende markten terug zal trekken, komt de focus juist op Scandinavië en Nederland te liggen.

Forse maatregelen

Markten waar Viaplay ondermaats presteert, worden de komende tijd losgekoppeld. De Britse tak wordt overgenomen en ergens in 2025 trekt de dienst zich terug uit Polen en de Baltische Staten. Hier is het volgens Viaplay onrealistisch om winstgevend te worden. Viaplay heeft de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland tot eind 2024 in handen. Hier lijkt voorlopig dus niets aan te veranderen. In januari wordt besloten of een grote kapitaalinjectie wordt goedgekeurd, waarmee het bedrijf er weer bovenop hoopt te komen.

Uitstellen kwartaalcijfers

Viaplay stelde het openbaren van de cijfers dus al twee keer uit, waarbij de streamingdienst bij de eerste keer uitstellen in een statement zei dat er gesprekken gaande waren met aandeelhouders en investeerders van de streamingdienst. Tijdens deze gesprekken staat de herstructurering van het bedrijf centraal. Daarnaast zou Viaplay ook 'niet-kernactiviteiten' willen verkopen, ondanks dat het toen niet duidelijk werd waar Viaplay dan op doelde.