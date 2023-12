Lars Leeftink

Vrijdag 1 december 2023 15:49 - Laatste update: 16:02

Helmut Marko, die volgend jaar aan zijn twintigste seizoen als adviseur van Red Bull Racing in F1 gaat beginnen, heeft zich uitgelaten over zijn plannen voor het seizoen 2024. Er gaan, zo zegt de Oostenrijker zelf, nog gesprekken gevoerd worden.

Een paar maanden geleden kwam Marko nog op verschillende momenten onder vuur te liggen. Zo liet hij zich nogal ongelukkig uit over Sergio Pérez en zijn wisselvallige prestaties bij Red Bull. Marko zei na de Grand Prix van Italië dat "we weten dat hij problemen heeft in de kwalificatie, hij heeft schommelingen in vorm. Hij is Zuid-Amerikaans en hij is gewoon niet zo volledig gefocust in zijn hoofd als Max [Verstappen] is of als Sebastian [Vettel]."

Artikel gaat verder onder video

Daar verontschuldigde de Oostenrijker zich een tijdje later voor. De FIA vond het echter wel noodzakelijk een schriftelijke waarschuwing te schrijven. Daarna kwamen er geruchten naar buiten dat er een tweestrijd zou zijn binnen Red Bull, waarbij Christian Horner en Marko tegenover elkaar zouden staan en de eigenaren verdeeld waren. De laatste weken is hier amper tot niets meer over naar buiten gekomen, waardoor het een storm in een glas water lijkt te zijn. Marko heeft nog contract tot eind 2024, waardoor volgend seizoen wel zijn laatste seizoen kan zijn.

OOK INTERESSANT: F1 Power Rankings 2023: Verstappen sluit seizoen af op P1, Hamilton tweede

Toekomst Marko

In gesprek met OE24 laat Marko weten dat er gesprekken zullen volgen nadat het seizoen in december officieel is afgesloten. "Na het seizoen zal er een gesprek plaatsvinden over wat ik ga doen. Het is gebruikelijk dat mensen na een seizoen bespreken wat er in de toekomst gaat gebeuren, zo is het altijd geweest." Het is dus nog maar de vraag of Marko fulltime door zal gaan bij Red Bull of dat hij wat minder op de voorgrond actief zal zijn.

Marko nog fit genoeg

Toch heeft Marko, zo zegt hij zelf, nog niet het idee dat het einde al in zicht begint te komen. De Oostenrijker is van mening dat hij nog wel een tijdje door kan gaan en hij nog fit genoeg is. Hier kwam hij tijdens het weekend in Las Vegas wel achter. “Ik heb de kracht om het te doen. In Las Vegas was ik verrassend fit, beter dan de meesten.” Marko is al sinds het eerste seizoen van Red Bull in de Formule 1, 2005, als adviseur actief voor het team dat twee dominante fases in de sport heeft gekend.