Mercedes aangeklaagd door cryptogebruikers, Verstappen-coach neemt afscheid | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 30 november 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is inmiddels in volle gang, maar de wereld van de Formule 1 staat zelden stil. De laatste dagen is er bijvoorbeeld veel te doen rondom Viaplay en de toekomst van het bedrijf. Chris Woerts sprak onder meer over de mogelijkheden die er liggen voor het Scandinavische Viaplay. Aan de andere kant heeft ook het team van Mercedes stront aan de knikker, want zij worden aangeklaagd door gebruikers van de voormalige cryptobeurs FTX, wat failliet is.

Chris Woerts over problemen Viaplay: "Of bezuinigen of stekker eruit"

Viaplay stelde gisteren de presentatie van de kwartaalcijfers met een dag uit. De Nederlandse tv-zender die momenteel de rechten in handen heeft voor de Formule 1, heeft het financieel moeilijk. Sportmarketeer Chris Woerts ging dieper in op de problemen bij het Scandinavische entertainmentbedrijf. "Ze zijn zwaar winstgevend in Nederland en dat wordt vaak onderschat," begon Woerts bij Vandaag Inside gisteravond. "Er zijn een miljoen mensen die elke maand €16,99 betalen. Maar ze zitten in zwaar weer. Ze hebben een te grote broek aangehad en ze moeten denk ik morgen [woensdag] bekend gaan maken dat ze of gaan bezuinigen of de stekker eruit trekken."

Performance coach neemt via emotionele Instagrampost afscheid van Verstappen

Max Verstappen zal voor het Formule 1-seizoen van 2024 een nieuwe performance krijgen. Afgelopen maandag, een dag na de Grand Prix van Abu Dhabi, werd aangekondigd dat Bradley Scanes zou vertrekken bij Red Bull Racing. De Brit plaatste vandaag een emotionele post op Instagram. "Ik ga je missen, maat. We pushten, we maakten plezier, we wonnen en we accepteerden niks minder", schrijft hij onder meer op zijn pagina.

Palou over rechtszaak McLaren: "Geschil gaat over de hoogte van de schadevergoeding"

IndyCar-kampioen Alex Palou, die in 2023 besloot zich niet te houden aan zijn afspraak met McLaren en een contractverlenging tekende bij Chip Ganassi Racing (IndyCar), heeft gereageerd op de rechtszaak die McLaren is begonnen om de financiële kosten van de beslissing van Palou terug te krijgen. "Ik geef toe dat ik afstand heb gedaan van mijn contractuele verplichtingen. Het echte geschil tussen de partijen is de hoogte van de schadevergoeding die de gedaagden moeten betalen."

Coulthard is het oneens met Wolff: "Dit is geen Lewis op de toppen van zijn kunnen"

Toto Wolff verklaarde na afloop van het seizoen dat het tijd wordt om Lewis Hamilton een winnende auto te geven, daar de zevenvoudig wereldkampioen volgens hem nog altijd de beste coureur ter wereld is. David Coulthard heeft een totaal andere mening en is juist benieuwd hoe Hamilton om zou gaan met zo'n auto. "Dit is geen Lewis op de toppen van zijn kunnen. Dit is Lewis in een zeer frustrerende twee jaar van onderpresteren", zo klinkt het duidelijke oordeel.

Mercedes Formule 1-team aangeklaagd door groep gebruikers van FTX cryptobeurs

Een groep gebruikers van het failliete FTX heeft een rechtszaak aangespannen tegen meerdere instanties in verband met fraude door het promoten van de cryptobeurs. Onder andere het Mercedes Formule 1-team, dat in 2021 en 2022 werd gesponsord door FTX, wordt aangeklaagd. Volgens SportBusiness zou het erom gaan dat niet alleen de Duitse renstal, maar onder andere ook de Major League Baseball en bekende atleten Tom Brady en Shaquille O'Neal en Cristiano Ronaldo, een belangrijke rol hebben gespeeld in FTX de mogelijkheid geven fraude te plegen.