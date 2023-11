Brian Van Hinthum

Toto Wolff verklaarde na afloop van het seizoen dat het tijd wordt om Lewis Hamilton een winnende auto te geven, daar de zevenvoudig wereldkampioen volgens hem nog altijd de beste coureur ter wereld is. David Coulthard heeft een totaal andere mening en is juist benieuwd hoe Hamilton om zou gaan met zo'n auto.

Met de Grand Prix van Abu Dhabi en het veiligstellen van de tweede plaats in het constructeurskampioenschap is er een einde gekomen aan een teleurstellend seizoen van Mercedes. Na een pittige strijd met het team van Ferrari wist de formatie van Wolff ternauwernood die tweede plek veilig te stellen na een spannende middag op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Bij Mercedes wil men maar één ding: de winterstop in en hard gaan werken aan een auto die in 2024 kan gaan strijden met het team van Red Bull Racing.

Uitspraken Wolff

Die winterstop zal cruciaal zijn, want de jaren beginnen te tellen bij Hamilton, die dit jaar derde werd in het wereldkampioenschap bij de coureurs. Wolff stelde na afloop van de laatste race dat zijn coureur een goede auto verdient, daar hij nog altijd tot de top van de autosport behoort: "Vanuit Lewis zijn perspectief had hij een slecht weekend. Dat doet verder niks af aan het feit dat hij de beste coureur ter wereld is. Als wij hem een goede auto kunnen geven, zal hij voor het wereldkampioenschap vechten. Daar ken ik geen twijfel over", stelde de teambaas.

Coulthard is het oneens

Niet iedereen lijkt het echter helemaal eens te zijn met die stelling van Wolff. De resultaten bij Hamilton waren ook dit jaar wisselvallig, ook al was de lastige W14 daar mede schuldig aan. Coulthard trekt bij Channel 4 de vorm van Hamilton hardop in twijfel: "Dit is geen Lewis op de toppen van zijn kunnen. Dit is Lewis in een zeer frustrerende twee jaar van onderpresteren. Het wordt heel interessant om te zien wat er gebeurt wanneer hij weer een winnende auto krijgt en of hij de oude Lewis-magie kan hervinden", besluit de voormalig Formule 1-coureur.