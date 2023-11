Performance coach neemt via emotionele Instagrampost afscheid van Verstappen

Vincent Bruins

Donderdag 30 november 2023 11:03

Max Verstappen zal voor het Formule 1-seizoen van 2024 een nieuwe performance krijgen. Afgelopen maandag, een dag na de Grand Prix van Abu Dhabi, werd aangekondigd dat Bradley Scanes zou vertrekken bij Red Bull Racing. De Brit plaatste vandaag een emotionele post op Instagram.

Een performance coach zorgt ervoor dat een coureur lichamelijk in de best mogelijke conditie verkeert. In de koningsklasse van de autosport is het met het loodzware schema, de vermoeiende races en de G-krachten in een Formule 1-auto natuurlijk van groot belang dat een coureur in een geweldige fysieke en ook mentale gezondheid heeft. Verstappen zal het vanaf volgend jaar met een andere performance coach moeten gaan doen, daar Scanes zijn taken heeft neergelegd om meer tijd met zijn familie door te brengen. Lang heeft de drievoudig wereldkampioen niet hoeven zoeken naar een invulling van de vacante positie. De Nederlander gaat in zee met Rupert Manwaring, die overkomt uit het kamp van Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen op shortlist voor Sportman van het Jaar 2023"

Afscheid

Scanes plaatste vanochtend op Instagram een post om afscheid te nemen van Verstappen. "Ik ga je missen, maat," aldus de Brit na vier jaar en drie wereldkampioenschappen. "We pushten, we maakten plezier, we wonnen en we accepteerden niks minder. Misschien voegde ik hier en daar een procentje toe, maar blijf jezelf, mijn vriend. Dit maakt deel uit van jouw magische verhaal. Dank je wel dat je deel uitmaakte van die van mij."