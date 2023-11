Brian Van Hinthum

Dinsdag 28 november 2023 08:33

Max Verstappen heeft een nieuwe performance coach aan zijn team weten toe te voegen. Op maandag werd bekend dat Bradley Scanes, de man die vier jaar aan zijn zijde stond, de Formule 1 ging verlaten. Verstappen gaat nu richting 2024 in zee met Rupert Manwaring, die overkomt uit het team van Carlos Sainz.

In de Formule 1 is het met loodzware schema, de vermoeiende races en de G-krachten in een Formule 1-auto van groot belang dat een coureur in een geweldige fysieke en ook mentale gezondheid verkeert. Een groot onderdeel van het leven als coureur in de koningsklasse speelt zich natuurlijk niet op de baan af, maar in de sportschool. Aan de hand van een personal trainer, ook wel performance coach genoemd, zorgen coureurs dat ze lichamelijk in de best mogelijke conditie verkeren.

Goed nieuws voor Verstappen

Op maandag werd bekend dat Verstappen het vanaf 2024 met een andere performance coach moet gaan doen, daar Scanes zijn taken in de Formule 1 heeft neergelegd om meer tijd met zijn familie door te brengen. Lang heeft Verstappen niet hoeven zoeken naar een invulling van de vacante positie. De Nederlander is bij voormalig teamgenoot Sainz terechtgekomen. De Spanjaard werkte al zo'n negen jaar samen met Manwaring, maar daar komt nu een einde aan. Verstappen heeft de performance coach weten te verleiden tot een overgang naar Red Bull Racing. De coureurs leven nu langzaam richting de vakantie toe. Na de kerst mag de 38-jarige Manwaring aan de bak om Verstappen op tijd klaar te stomen voor het maar liefst 24 races tellende 2024-seizoen.