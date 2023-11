Vincent Bruins

Donderdag 30 november 2023 11:49 - Laatste update: 11:53

Een groep gebruikers van het failliete FTX heeft een rechtszaak aangespannen tegen meerdere instanties in verband met fraude door het promoten van de cryptobeurs. Onder andere het Mercedes Formule 1-team, dat in 2021 en 2022 werd gesponsord door FTX, wordt aangeklaagd.

FTX was een cryptobeurs dat stond geregistreerd in Antigua en Barbuda en haar hoofdkantoor op de Bahama's had. Het werd in mei 2019 opgericht door onder andere Sam Bankman-Fried. Twee en een half jaar daarna werd de waarde van het bedrijf al geschat op 25 miljard Amerikaanse dollar. Echter, enkele dagen nadat het op 11 november 2022 uitstel van betaling had aangevraagd, vroeg FTX zijn faillissement aan. Na een aantal verdachte transacties verdween kort na de aankondiging van het faillissement ruim een miljard dollar aan klantentegoeden. Bankman-Fried werd op 12 december 2022 gearresteerd op de Bahama's en uitgeleverd aan de Verenigde Staten waar hij werd aangeklaagd wegens onder andere bankfraude en witwassen.

Fraude

In september 2021 kondigde Mercedes aan FTX te hebben binnengesleept als nieuwe sponsor. "Hun innovatieve geest en creatieve energie in zo'n snel ontwikkelende globale industrie maakt hen een partner die goed bij ons past, is onze meedogenloze jacht op prestaties," liet teambaas Toto Wolff destijds weten. Op de dag dat FTX uitstel van betaling aanvroeg, haalde Mercedes meteen de stickers van de cryptobeurs van haar bolides. Nu maakt Mercedes deel uit van een aantal instanties dat wordt aangeklaagd door een groep gebruikers van de cryptobeurs. Volgens SportBusiness zou het erom gaan dat niet alleen de Duitse renstal, maar onder andere ook de Major League Baseball en bekende atleten Tom Brady en Shaquille O'Neal en Cristiano Ronaldo, een belangrijke rol hebben gespeeld in FTX de mogelijkheid geven fraude te plegen.