Lars Leeftink

Donderdag 30 november 2023 16:09 - Laatste update: 16:11

IndyCar-kampioen Alex Palou, die in 2023 besloot zich niet te houden aan zijn afspraak met McLaren en een contractverlenging tekende bij Chip Ganassi Racing (IndyCar), heeft gereageerd op de rechtszaak die McLaren is begonnen om de financiële kosten van de beslissing van Palou terug te krijgen.

Palou zou vanaf 2023 of 2024 namens McLaren gaan racen in IndyCar en onderdeel zijn van het team dat in 2023 in de Formule 1 indruk kon maken, maar besloot vervolgens deze afspraak niet na te komen en in 2024 weer uit te gaan komen voor Chip Ganassi Racing. Met dit team werd hij in 2023 wereldkampioen in IndyCar, terwijl hij ook nog met een schuin oog keek naar een stoeltje in de Formule 1. Bij McLaren, zo weet Palou ook, gaat dit voorlopig niet lukken. McLaren besloot vervolgens een rechtszaak aan te spannen, waarin het bedrijf 23 miljoen dollar verlangt om de al gemaakte kosten en de toekomstige kosten van de contractbreuk van Palou terug te verdienen.

Het geschil gaat tussen McLaren en Chip Ganassi Racing, waarbij McLaren van mening is dat het een afspraak had met Palou voor 2023 (stoeltje IndyCar en reservecoureur) en daarna. Chip Ganassi was van mening dat ze het recht hadden om in 2022 de optie in het contract van Palou voor 2023 te lichten. Beide partijen kwamen er vorig jaar in eerste instantie uit (Palou zou voor Chip Ganassi rijden in 2023, terwijl hij ook reservecoureur van McLaren zou zijn). In 2023 besloot Palou echter een contractverlenging van drie jaar te tekenen, waardoor hij dus besloot zich niet aan de afspraak te houden met McLaren. Daardoor laaide het geschil tussen beide partijen weer op en komt er nu dus een tweede rechtszaak.

Reactie Palou

De reactie van Palou, die uit twintig pagina's bestaat en ingeleverd is bij de High Court of Justice Business en Property Courts of England and Wales Commercial Court, is door AP News ingelezen. Hierin zegt Palou dat er een reden was waarom hij besloot zijn afspraak met McLaren niet na te komen. "Ik verloor het vertrouwen dat [McLaren] echt van plan was om mijn ambitie om te racen in de Formula One Series te ondersteunen en besloot om in plaats daarvan met CGR te blijven racen in de IndyCar Series".

Doel van de rechtszaak

Palou geeft vervolgens aan waar de rechtszaak tussen Chip Ganassi Racing en McLaren precies over gaat, met als focus de opgelopen financiële kosten die komen kijken bij de beslissing van Palou. "Ik geef toe dat ik afstand heb gedaan van mijn contractuele verplichtingen. Het echte geschil tussen de partijen is de hoogte van de schadevergoeding die de gedaagden moeten betalen." De schade bestaat uit toekomstige sponsoring voor Palou bij McLaren, de kosten om hem te gebruiken als reservecoureur in F1, de uitgaven van McLaren om Palou te ontwikkelen voor F1 en een voorschot van 400.000 dollar op zijn salaris voor 2024. McLaren hoeft geen geld terug die het qua juridische kosten kwijt is geraakt na de rechtszaak van vorig jaar met Chip Ganassi Racing.