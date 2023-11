Vincent Bruins

Donderdag 30 november 2023 10:24 - Laatste update: 10:31

Viaplay stelde gisteren de presentatie van de kwartaalcijfers met een dag uit. De Nederlandse tv-zender die momenteel de rechten in handen heeft voor de Formule 1, heeft het financieel moeilijk. Sportmarketeer Chris Woerts ging dieper in op de problemen bij het Scandinavische entertainmentbedrijf.

Viaplay, dat onder de Nederlandse fans niet altijd even populair is en vaak onder vuur heeft gelegen vanwege bijvoorbeeld het kwaliteit van het beeld of slecht ontvangst, lijkt steeds dieper in de penarie te komen. Eind oktober werd al bekend dat de tv-zender van de Viaplay Group uit Stockholm op het allerlaatste moment besloten had om de presentatie van de cijfers van het derde kwartaal nog niet de deur uit te doen. Deze presentatie werd vervolgens met nóg een dag verlaat. In het afgelopen jaar is de prijs van het abonnement voor Viaplay in Nederland omhooggegaan, terwijl een deel van het personeel noodgedwongen haar koffers moest pakken vanwege bezuinigingen.

Artikel gaat verder onder video

Biedingen te laag in Zweden

"Ze zijn zwaar winstgevend in Nederland en dat wordt vaak onderschat," begon Woerts bij Vandaag Inside gisteravond. "Er zijn een miljoen mensen die elke maand €16,99 betalen. Maar ze zitten in zwaar weer. Ze hebben een te grote broek aangehad en ze moeten denk ik morgen [woensdag] bekend gaan maken dat ze of gaan bezuinigen of de stekker eruit trekken, want de aandeelhouders moeten nu overtuigd worden dat er meer geld in moet, maar dat geld hebben ze eigenlijk niet. In Zweden loopt nu de Champions League-tender, maar de UEFA heeft die vandaag teruggetrokken, omdat de biedingen veel te laag waren. Viaplay betaalt al momenteel twee miljard euro voor zes jaar voor de rechten van de Premier League. Dat is niet op te brengen."

OOK INTERESSANT: Viaplay in het nauw: waar liggen de mogelijkheden op de Nederlandse markt?"

D-day

"[Ondanks het geklaag over slechte beelden], toch hebben ze een miljoen abonnees en die miljoen abonnees betalen €16,99 per maand," vervolgde de sportmarketeer. "Daar moet je nog de btw van aftrekken en zit je op ongeveer 13 euro. Dus 13 miljoen euro komt er per maand binnen. Doe dat maal negen [in plaats van twaalf], want vandaag en gisteren hebben mensen het massaal opgezegd bij Ziggo en KPN, want ze zeggen: 'Ja, we gaan niet voor iets betalen, wat we niet kunnen zien'." De Formule 1 zit natuurlijk nu in de winterstop en dus zijn er ook geen races voor Viaplay om uit te zenden. Volgens Woerts zou vandaag wel eens "D-day" kunnen zijn voor de Nederlandse tv-zender. Gisteren zouden de cijfers van het derde kwartaal uitkomen, maar die zijn met een dag uitgesteld. De sportmarketeer legde verder uit dat geen van de andere kanalen Viaplay Nederland wil overnemen, omdat Viaplay veel te dure studio's heeft laten bouwen en het is het financieel gezien niet waard voor bijvoorbeeld Ziggo of Talpa om dat over te kopen.