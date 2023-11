Brian Van Hinthum

Woensdag 29 november 2023 17:09

De Formule 1-uitzendrechten zijn in Nederland in handen van het Scandinavische platform Viaplay. Het lijkt momenteel echter niet helemaal voor de wind te gaan voor het bedrijf en het is de vraag hoe de toekomst van de sport eruit gaat zien in Nederland. Waar liggen de toekomst en eventuele mogelijkheden van de Formule 1?

Het gaat bij Viaplay momenteel niet helemaal lekker en het noodlijdende platform baarde op woensdag voor de tweede keer in één maand tijd opzien door de presentatie van de kwartaalcijfers weer uit te stellen. Eerder in oktober moest het bedrijf al noodgedwongen mededelen dat zij de presentatie van de cijfers zouden uitstellen. De beslissing zorgde destijds voor de nodige speculaties en vraagtekens. Sportmarketeer Chris Woerts vertelde zelfs dat Viaplay in een poging de financiën op orde te krijgen een poging had gewaagd om de Formule 1-rechten in Nederland te verkopen aan Ziggo Sport en RTL, tevergeefs.

Einde Viaplay in Nederland?

Op woensdag zouden dan eindelijk de langverwachte cijfers over het derde kwartaal wereldkundig gemaakt worden, maar dit werd opnieuw uitgesteld richting de donderdag. Viaplay meldde via een statement het volgende: "Viaplay Group maakt vandaag bekend dat de directie heeft besloten om de publicatie van de derde kwartaalcijfers opnieuw te verplaatsen naar donderdag 30 november, nadat de handel sluit op de NASDAQ in Stockholm. Dit is gedaan om de gesprekken met de grootste aandeelhouders, schuldeisers en obligatiehouders om de mogelijke herkapitalisatie [een soort bedrijfsreorganisatie, red.] van de groep verder te bespreken."

Het zorgt ervoor dat de geruchtenmolen over de toekomst van Viaplay in Nederland weer verder op gang is gekomen. Na het binnenkomen van het nieuws op woensdagochtend sprak sportmarketeer Rein van den Berg bij BNR uit dat hij twijfelde aan de toekomst van het platform in Nederland. Dit omdat men recent bijvoorbeeld ook de abonnementsprijzen van jaarlijks naar maandelijks had veranderd. "Dan krijg je het idee dat ze aan het voorbereiden zijn op een exit, zodat er geen abonnees overblijven", stelt Van den Berg. "Maar ook dat is gissen", stelde hij tegenover het medium.

De rechten van Viaplay

Hoe staat de situatie er nu dan precies voor in Nederland? Viaplay wist de rechten van de Formule 1 in Nederland te bemachtigen vanaf 2022, toen de Scandinaviërs een contract in de wacht wisten te slepen tot en met 2024, zoals het altijd gaat met uitzendrechten voor de Formule 1, die per drie jaar gekocht worden. Het betekent dus dat Nederlanders op papier in ieder geval tot en met 2024 de koningsklasse via de streamingdienst kunnen kijken. Dit is echter wel onder voorbehoud dat men - bijvoorbeeld bij een vroegtijdig vertrek uit Nederland wegens het financiële noodweer - niet de rechten in Nederland vrijwillig verkopen aan een andere partij. Voorlopig kijken Nederlanders in 2024 dus nog Formule 1 op Viaplay. Overigens kunnen Nederlanders naast Viaplay ook nog altijd kiezen voor F1 TV Pro, waar je voor 64.99 euro het hele jaar naar de koningsklasse kunt kijken.

Kan Ziggo Sport terugkeren met Formule 1?

Of Viaplay nu vroegtijdig de brui eraan geeft of dat de rechten na 2024 weer op de markt komen: het lijkt steeds groter wordende zorgen voor Viaplay een steeds grotere kans te ontstaan dat we na dit tijdperk de Formule 1 in Nederland weer op een andere zender gaan zien. Ziggo Sport, het medium dat de rechten sinds 2012 - toen nog onder de naam van Sport 1 - in handen had, wordt doorgaans gezien als een van de grotere kanshebbers. Daarnaast is Ziggo Sport nog altijd zeer bedrijvig binnen de Formule 1. Zo zenden ze met het Race Café standaard voor- en nabeschouwingen uit tijdens de races.

Bovendien hebben ze met namen als Olav Mol, Jack Plooij, Robert Doornbos en Rob Kamphues nog altijd belangrijke pionnen binnen de Nederlandse autosport binnen de gelederen. Zij vormden jarenlang het trouwe geluid binnen de Formule 1 en zijn onder veel Nederlandse fans nog altijd populair. De teleurstelling was dan bij een hoop kijkers ook groot, toen bleek dat veel van de oude, vertrouwde gezichten niet mee verhuisden richting het nieuwe Viaplay. In principe staat bij Ziggo Sport het hele geraamte rondom de Formule 1 dus ook nog als een huis. Het zijn enkel en alleen de rechten die nog ontbreken binnen het medium. Logischerwijs wordt er vaak naar hen gekeken als het gaat om de toekomstige rechten. Ook sportmarketeer Woerts sprak in augustus uit dat Ziggo Sport momenteel de koploper is als het gaat om het binnenhalen van de Formule 1.

Andere opties bij een eventueel vertrek van Viaplay

Hoewel Ziggo Sport dus op basis van de berichtgeving en de verschillende uitspraken als de favoriet gezien wordt, bestaan er ook natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. De NOS zendt momenteel de samenvattingen van de sport uit op de publieke omroep en zij hebben dus ook banden met de sport. Het is alleen wél de vraag of de NPO en dus de tweede kamer bereid zijn om een dermate groot bedrag te investeren om de daadwerkelijke rechten weer terug te halen richting het open net. Wellicht bestaat er ook een mogelijkheid voor Canal+. De OTT-streamingdienst maakt binnenkort zijn entree op de Nederlandse markt, waarbij er voor 4,99 euro per maand ook content van Viaplay getoond gaat worden. Het bedrijf is overigens sinds enkele maanden voor twaalf procent aandeelhouder van Viaplay.

Ten slotte ligt ook Apple nog altijd op de loer, maar dat gaat om een wereldwijde overname van de Formule 1-rechten. Volgens berichten uit begin oktober, zou het Amerikaanse bedrijf geïnteresseerd zijn om de rechten van de Formule 1 wereldwijd met een miljardenbod op de kop te tikken, wat ook weer lucratief zou zijn voor de Formule 1 zelf. Voorlopig is het dus nog even afwachten geblazen wat er met Viaplay gaat gebeuren en wat voor invloed dat gaat hebben op de toekomstige rechten binnen de Nederlandse grenzen. Momenteel kan het alle kanten op, maar mogelijk wordt er meer duidelijk wanneer de derde kwartaalcijfers van de Scandinavische bedrijf op donderdag eindelijk bekend worden.