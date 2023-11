Lars Leeftink

Dinsdag 28 november 2023 21:42 - Laatste update: 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Max Verstappen de opvolger voor zijn vertrekkende performance coach heeft gevonden, begreep Martin Brundle niet waarom Verstappen bij fans nog steeds de gebeten hond is, maakte F1 bekend dat de teams bij zware omstandigheden tijdens een raceweekend een noodplan moeten hebben en kwam naar buiten dat veel Viaplay-gebruikers na de race in Abu Dhabi zijn begonnen met manieren zoeken om van hun abonnement af te komen. Dit is de GPFans Recap van 28 november.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen heeft beet: Red Bull vindt nieuwe performance coach in kamp van Sainz

Max Verstappen was, zo werd na het weekend in Abu Dhabi, op zoek naar een nieuwe performance coach. Bradley Scanes, de man die vier jaar aan zijn zijde stond, gaat namelijk de Formule 1 verlaten. Verstappen heeft zijn opvolger echter al gevonden en gaat vanaf 2024 samenwerken met Rupert Manwaring, die overkomt uit het team van Carlos Sainz. Meer lezen? Klik hier!

'Viaplay-gebruikers googelen massaal naar opzegging dienst: cruciale woensdag aanstaande'

De komende periode lijkt cruciaal te gaan worden voor Viaplay, dat sinds 2022 de uitzendrechten van F1 in Nederland heeft. Het bedrijf gaat woensdag de kwartaalcijfers openbaren, maar veel abonnees zijn nu al bezig met het opzeggen van het abonnement. Het seizoen in de Formule 1 is sinds afgelopen weekend namelijk voorbij. Meer lezen? Klik hier!

Formule 1 introduceert 'verplichte noodmaatregelen' teams bij extreme omstandigheden

De Formule 1-teams moeten vanaf volgend seizoen verplicht voor extra koeling voor de coureurs zorgen, als er geracet wordt onder zogeheten extreme omstandigheden. Het is een ingreep die F1 en de FIA doen na de kritiek die ontstond na het raceweekend van Qatar, waar de omstandigheden enorm zwaar waren en veel coureur oververhit uit de auto stapten na de race. Meer lezen? Klik hier!

Brundle neemt het op voor Verstappen: "Ik snap niet dat hij nog als de schurk wordt gezien"

Max Verstappen kreeg behoorlijk wat kritiek te verwerken nadat hij kritisch was geweest op het raceweekend in Las Vegas, waar volgens de Nederlander te veel show zou zijn en de focus te weinig lag op het racen zelf. Martin Brundle blikt na afloop van het seizoen terug en begrijpt niet dat de Nederlander nog altijd als de schurk van de Formule 1 wordt gezien door sommige mensen. Meer lezen? Klik hier!

Dit is volgens de FIA de actie van het jaar 2023 in de Formule 1

De FIA, de organisatie achter niet alleen de Formule 1, maar achter nog een heleboel andere kampioenschappen, heeft alle raceklassen in 2023 afgestruind en een paar mooie acties gekozen waar de fans op kunnen stemmen. De internationale autosportbond heeft de acties van het jaar nu onthuld, waaronder dus een actie uit het F1-seizoen 2023, en fans kunnen stemmen op welke zij de allermooiste vinden. Meer lezen? Klik hier!