Brian Van Hinthum

Dinsdag 28 november 2023 15:37

Het wordt interessant om te zien hoe de komende maanden voor Viaplay zich ontvouwen. De verwachting is dat veel Nederlandse abonnees het abonnement op de streamingdienst na de Grand Prix van Abu Dhabi opgezegd hebben. Op woensdag lijkt er een cruciale dag te zijn, wanneer men de kwartaalcijfers presenteert.

Het niet altijd even populaire Viaplay lijkt steeds dieper in de penarie te komen. Eind oktober werd al bekend dat het Scandinavische bedrijf op het allerlaatste moment besloten had om de presentatie van de cijfers van het derde kwartaal nog niet de deur uit te doen. Volgens verschillende berichten zou het bedrijf financieel behoorlijk in de financiële problemen zitten. Sportmarketeer Chris Woerts vertelde destijds bovendien dat Viaplay zelfs geprobeerd had om de Formule 1-rechten te verkopen aan Ziggo Sport en RTL, maar dat men niet in zee wilde gaan voor de hoofdprijs.

Opzeggen Viaplay

Inmiddels zit het Formule 1-seizoen erop en is er voor veel fans op dit moment geen reden om het dure abonnement van Viaplay door te betalen. Top Gear Nederland wist uit de Google-statistieken te ontrafelen dat vele Nederlanders bij het vallen van de vlag op het Yas Marina Circuit in de zoekmachine doken om te kijken hoe zij het abonnement bij Viaplay - al dan niet tijdelijk - konden opzeggen. Termen als 'Viaplay opzeggen' en 'Ziggo opzeggen Viaplay' werden massaal opgezocht. Er ontstond zo een grote piek, waarmee het dus aannemelijk lijkt dat veel abonnees de streamingdienst [tijdelijk] vaarwel gaan zeggen.

Belangrijke dag

Het lijkt de volgende klap te worden voor het vermeende noodlijdende Viaplay. Bovendien staat er dus op woensdag een belangrijke dag te wachten wat betreft de toekomst van de streamingdienst. Die dag worden de kwartaalcijfers over het derde kwartaal - die opmerkelijk genoeg dus op het laatste moment in oktober werden uitgesteld - wereldkundig gemaakt. Dat lijkt een belangrijke dag te worden wat betreft de toekomst van de Formule 1 in Nederland. De streamingdienst beschikt nog tot en met 2024 over de rechten.