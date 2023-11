Jan Bolscher

Dinsdag 28 november 2023 13:04

De Formule 1-teams moeten vanaf het seizoen van 2024 verplicht voor extra koeling voor de coureurs zorgen, als er geracet wordt onder zogeheten extreme omstandigheden.

De FIA kan vanaf het Formule 1-seizoen van 2024 een noodverklaring afgeven, als de omstandigheden waaronder geracet wordt, als extreem worden verklaard. Hierbij wordt dan gekeken naar een combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de lay-out van het circuit. In deze situatie wordt het minimum gewicht van de auto's verhoogd. Dat extra gewicht moet door de teams vervolgens gebruikt worden voor extra koelapparatuur voor de coureurs. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan koelvesten. Dat heeft FIA-topman Nikolas Tombazis laten weten, aldus Motorsport.com.

Extra gewicht

Tombazis benadrukt dat dit extra gewicht - ongeveer twee kilo - niet gebruikt kan worden voor "een of ander louche voordeel", bijvoorbeeld door het strategisch over de auto te verdelen. De precieze details moeten echter nog worden uitgewerkt. Inmiddels heeft de F1 Commission in Abu Dhabi ook plannen goedgekeurd voor een kleinere luchthapper, waarvan de opening hoogstwaarschijnlijk onder de auto geplaatst zal worden. Dit om de lucht direct naar de cockpit te sturen.

Grand Prix van Qatar 2023

Deze maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de Grand Prix van Qatar van afgelopen seizoen. De temperatuur bedroeg hier destijds ruim 30 graden Celsius, maar door de hoge luchtvochtigheid werd het beklemmend heet voor de coureurs. Logan Sargeant moest tijdens de race vroegtijdig de aftocht blazen vanwege oververhittingsklachten, terwijl na afloop meerdere coureurs zijn flauwgevallen en langs het medical centre moesten.