Vincent Bruins

Dinsdag 28 november 2023 06:54

De Fédération Internationale de l'Automobile, beter bekend als de FIA, is de organisatie achter niet alleen de Formule 1, maar achter nog een heleboel andere kampioenschappen. De internationale autosportbond heeft de acties van het jaar onthuld en fans kunnen stemmen op welke zij de allermooiste vinden.

De FIA heeft besloten dat de actie van het jaar in de Formule 1 het gevecht tussen Fernando Alonso en Sergio Pérez was in de Grand Prix van São Paulo. Laatstgenoemde kwam vanaf P9 sterk naar voren en zette in de slotfase de aanval in op de Aston Martin om proberen een plekje op het podium te veroveren. Hij ging Alonso voorbij in de Senna 'S' in de een na laatste ronde. Alonso pakte Pérez weer terug in bocht 4 in de allerlaatste ronde. De slipstream was net niet sterk genoeg voor Pérez om de groene bolide weer voorbij te steken op het rechte stuk op weg naar het zwart-witgeblokt en dus verdiende Alonso de derde positie. Het gat was slechts 0.053 seconden.

Acties van het jaar in andere kampioenschappen

Europees Rallykampioenschap (ERC): Mads Østberg verbreekt het record voor de Colin's Crest, een bekende sprong in de Rally van Scandinavië.

Europees Rallycrosskampioenschap (Euro RX): Patrick O'Donovan pakt de leiding bij de start in Noorwegen, ondanks een tik van Jānis Baumanis.

Formule 3: Sebastián Montoya passeert Dino Beganovic langs de buitenkant door bochten 6 en 7 op de Red Bull Ring.

Wereldkampioenschap Formule E: António Félix da Costa haalt Jean-Éric Vergne in voor de overwinning in Kaapstad.

Karting: Dries Van Langendonck verslaat Niklas Schaufler en Oleksandr Bondarev in het gevecht om de overwinning op Cremona.

World Rally-Raid Championship (W2RC): Carlos Sainz rijdt in zijn Audi een duin op in de Dakar Rally.

World Endurance Championship (WEC): Cadillac, Ferrari, Peugeot en Porsche strijden om de leiding in de 24 Uur van Le Mans.

Wereldkampioenschap Rallycross (World RX): Marcus Grönholm verschalkt Sébastien Loeb in Portugal.

Wereldkampioenschap Rally (WRC):Adrien Fourmaux gaat bijna over de kop in de Rally Guanajuato México.