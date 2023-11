Brian Van Hinthum

Dinsdag 28 november 2023 07:58

Max Verstappen kreeg na Las Vegas en zijn kritische uitspraken zelf de nodige kritieken te verwerken. Martin Brundle blikt na afloop van het seizoen terug en begrijpt niet dat de Nederlander nog altijd als de schurk van de Formule 1 wordt gezien door sommige mensen. Hij neemt het op voor de wereldkampioen.

Verstappen liep zich richting de race in de gokstad kritisch uit over de hele Grand Prix. Na de nogal bijzondere openingsceremonie van het weekend liet de drievoudig wereldkampioen zelfs weten zich 'een clown' te voelen en alles bij elkaar konden de opmerkingen van Verstappen niet bij iedereen op positieve reacties rekenen. De eerlijkheid van de Nederlander wordt lang niet altijd en overal gewaardeerd. Brundle zag hoe ook in Abu Dhabi Verstappen niet door iedereen positief werd ontvangen. "Er klonk wat boegeroep toen hij naar de grid liep voor de traditionele einde van het seizoen-foto. Dat hebben we ook op een aantal andere circuits gehoord", schrijft hij voor Sky Sports.

Verfrissende Verstappen

De oud-coureur vervolgt: "Hij was zeer vocaal in Las Vegas, wat niet zoveel zin had om het op deze manier te laten horen. Later werd hij wel wat positiever over het evenement, nadat hij op zondag wist te winnen. Ik kan het wel waarderen dat Max altijd zegt wat hij vindt. Ik vind het altijd zeer verfrissend om hem te interviewen en ook om gewoon met hem te praten in de paddock. Hij is zeer direct en eerlijk. Wat je ziet is wat je krijgt. Hij geeft duidelijk niet zo veel om wat andere mensen denken", stelt de Brit.

Verstappen als de schurk

Soms kan het volgens Brundle wél wat minder. "Ik kan er niks aan doen, maar ik heb het gevoel dat wat meer diplomatie en balans meer zou bijdragen aan zijn nalatenschap. Natuurlijk willen we allemaal deze geweldige sport beschermen." Brundle sluit vervolgens af op een positieve noot: "Natuurlijk was hij een beetje wild als tiener toen hij net in de Formule 1 reed. Hij heeft dat weten op te lossen en is nu meestal een model voor kalmte op de baan. Wat betreft hard racen is hij net zo eerlijk als de rest. Ik snap niet waarom hij nog steeds als de schurk wordt gezien, maar de fans denken wat ze willen denken", besluit hij.