Vincent Bruins

Zaterdag 25 november 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nog één nachtje slapen en dan is het zover: de dag van de allerlaatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen mag de wedstrijd in Abu Dhabi vanaf pole position aanvangen. De Red Bull-coureur was nogal verrast en heeft geen idee hoe het zit met de racepace van de RB19. Charles Leclerc zal de regerend wereldkampioen vergezellen op de voorste startrij en ook hij was een beetje verbaasd over hoe zijn Ferrari presteerde in de kwalificatie. Oscar Piastri completeerde de top drie op het Yas Marina Circuit, maar daar was nog wel even onzekerheid over vanwege een onderzoek van de stewards. De FIA heeft laten weten dat inhalen bij de uitgang van de pitstraat is verboden, nadat Verstappen dit deed bij de Mercedessen in de vrije training. Ondertussen heeft ontwikkelingscoureur Jake Dennis bevestigt dat de RB19 niet speciaal voor Verstappen is gemaakt.

FIA: 'Inhalen bij uitgang pitstraat verboden na incidenten Verstappen tijdens VT2 Abu Dhabi'

Nadat Max Verstappen tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi besloot het heft in eigen handen te nemen en veel coureurs in te halen aan het einde van de pitstraat omdat ze te langzaam zouden rijden, heeft de FIA nu ingegrepen en een waarschuwing gegeven aan alle coureurs. De internationale autosportbond heeft, sinds het begin van de zaterdag op het Yas Marina Circuit, duidelijk gemaakt dat inhaalacties zoals die van Verstappen tijdens VT2 niet toegestaan zijn en worden bestraft als het weer gebeurt. "Inhalen is verboden op de uitrit van de pit, tenzij een auto vertraagt met een duidelijk probleem," aldus de FIA. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen na pole in Abu Dhabi: "Geen idee hoe we het morgen gaan doen"

Max Verstappen ging verrassend genoeg niet als grote favoriet voor pole position de kwalificatie op het Yas Marina Circuit in. De Nederlander kon op vrijdag niet veel meters maken, en was op zaterdagochtend tijdens de derde vrije training zichtbaar niet tevreden over zijn RB19. "Ik heb enorm veel overstuur. De auto stuitert alle kanten op", zo klonk het onder andere. In de kwalificatie was dit echter compleet anders. Verstappen was in alle sessies de snelste coureur en wist met een 1: 23.445 uiteindelijk beslag te leggen op de eerste startplaats voor de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. "Het was heel vreemd," vertelt Verstappen na afloop. "Het hele weekend verliep tot nu toe moeizaam. We hebben de auto weten te verbeteren voor de kwalificatie en konden meer pushen over één ronde. Ik ben erg blij om op pole te staan." Meer lezen? Klik hier!

Leclerc verrast met P2 tijdens kwalificatie Abu Dhabi: "Heel blij met eerste startrij"

Charles Leclerc eindigde, tot zijn eigen verbazing, op P2 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Monegask moest Max Verstappen voor zich laten, maar kon de twee auto's van McLaren evenals de Mercedes van George Russell wel verslaan. "Eerlijk gezegd, gezien het weekend dat we gehad hebben tot nu toe, had ik dit niet verwacht. Ik wist dat ik tijdens het laatste rondje alles moest geven en dat deed ik. De laatste bocht was ik iets te veel aan het glijden, maar dat had iedereen. Ik ben blij met de tweede plaats. Q1 en Q2 was ik bang dat ik niet door zou gaan en nu sta ik ineens op de eerste startrij. Fantastisch." Kan Leclerc verklaren waar dit resultaat vandaan is gekomen? "Om een of andere reden piekt onze auto erg veel. Als we gebruikte banden gebruiken zoals de eerste run in Q3, dat was geen goede ronde. Toen gebruikte ik vervolgens nieuwe banden en kwam alles weer tot leven. Het voelde geweldig en ik deed een goede ronde. Ik ben erg blij met dit resultaat, maar wel een verrassing." Meer lezen? Klik hier!

Piastri blij met P3 in kwalificatie na rommelige trainingen: "Maakte het moeilijk voor mezelf"

Oscar Piastri heeft de derde positie gepakt in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De McLaren-coureur maakte tot dusver een lastig weekend mee, maar maakte dat in de sessie die de startgrid bepaalde, weer goed. "Het was een lastige sessie," begon Piastri na de kwalificatie. "Het zit allemaal zo dichtbij elkaar dit weekend. Het was rommelig. De snelheid was er wel, maar ik maakte veel fouten. Ik ben hier wel blij mee. De auto is heel snel dit weekend, zeker ten opzichte van Vegas. Ik ben blij om weer in de top drie te staan." Jolyon Palmer noemde deze kwalificatie de 'Piastri-special', waarbij de McLaren-coureur elke sessie steeds weer wat sneller ging. "In de vrije trainingen hadden we de snelheid ook wel, maar elke ronde sloop er een grote fout in. We gingen de kwalificatie in zonder dat ik nog een goed rondje had gedaan. Ik had het voor mezelf dus moeilijk gehad. Q1 was rommelig, in Q2 kreeg ik het beter voor elkaar, en het ging behoorlijk goed in Q3. Daar ben ik blij mee. Dichtbij, maar niet dichtbij genoeg," aldus de Australische rookie. Meer lezen? Klik hier!

Piastri krijgt steun van Gasly bij stewards en mag derde startpositie in Abu Dhabi behouden

Oscar Piastri maakte een wat rommelige kwalificatiesessie mee op het Yas Marina Circuit. Hij ging twee keer met de hakken over de sloot door naar het volgende gedeelte. Hij werd twaalfde in Q1 en tiende in Q2. Een goed rondje in Q3 bracht de Australische rookie de derde positie, 0.337 seconden achter Max Verstappen en 0.198 seconden achter Charles Leclerc. Het was echter nog niet zeker of hij die derde plek mocht behouden. Bij het uitkomen van bocht 3 in Q3 hield hij namelijk mogelijk de Alpine van Gasly op. Piastri kreeg via de boardradio alleen maar van zijn engineer te horen wat hij met het brandstofsysteem moest doen en kreeg geen updates over wie achter hem zat. Voor Gasly's rondetijd had het niet uitgemaakt, aangezien deze toch werd verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 1. De stewards besloten uiteindelijk geen straf uit te delen aan Piastri. Meer lezen? Klik hier!

Dennis na kennismaking met RB19: 'Niet eens met mensen die zeggen dat auto voor Verstappen is gemaakt'

Jake Dennis mocht tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi plaatsnemen in de RB19 van Max Verstappen, en al na zestig minuten kon de ontwikkelingscoureur van Red Bull Racing naar eigen zeggen concluderen dat de auto niet speciaal voor de Nederlander is ontwikkeld. Daar wordt wel namelijk over gespeculeerd. "Om eerlijk te zijn voelde het - ik rij natuurlijk normaal niet in Formule 1-auto's, maar doe veel simulatiewerk - heel natuurlijk om in deze auto te springen," vertelde Dennis tegenover F1 TV. "Ik ben het niet eens met mensen die zeggen: 'Zijn deze auto's vormgegeven voor Max?' Ik sprong in dat ding, en het voelde precies zoals een raceauto zou moeten voelen." Meer lezen? Klik hier!