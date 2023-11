Vincent Bruins

Zaterdag 25 november 2023 16:22

Oscar Piastri heeft de derde positie gepakt in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. De 22-jarige uit Melbourne maakte tot dusver een lastig weekend mee, maar maakte dat in de sessie die de startgrid bepaalde, weer goed.

Piastri zat niet bij de top in Q1 en ging met de twaalfde positie nog maar net door naar Q2. De McLaren-coureur ging met de tiende stek in Q2 wederom met de hakken over de sloot naar de volgende sessie. Hij kwam na de eerste run in Q3 op de derde plek terecht. Hij versloeg teamgenoot Lando Norris tijdens de tweede run na een foutje van de Brit en kwam op P2 terecht. Vervolgens ging Charles Leclerc nog harder en dus zakte Piastri weer terug naar de derde positie. Max Verstappen was het snelst van iedereen.

Rommelig weekend

"Het was een lastige sessie," begon Piastri na de kwalificatie. "Het zit allemaal zo dichtbij elkaar dit weekend. Het was rommelig. De snelheid was er wel, maar ik maakte veel fouten. Ik ben hier wel blij mee. De auto is heel snel dit weekend, zeker ten opzichte van Vegas. Ik ben blij om weer in de top drie te staan." Jolyon Palmer noemde deze kwalificatie de 'Piastri-special', waarbij de McLaren-coureur elke sessie steeds weer wat sneller ging. "In de vrije trainingen hadden we de snelheid ook wel, maar elke ronde sloop er een grote fout in. We gingen de kwalificatie in zonder dat ik nog een goed rondje had gedaan. Ik had het voor mezelf dus moeilijk gehad. Q1 was rommelig, in Q2 kreeg ik het beter voor elkaar, en het ging behoorlijk goed in Q3. Daar ben ik blij mee. Dichtbij, maar niet dichtbij genoeg," aldus de Australische rookie die nog benadrukte dat hij geen idee heeft hoe de McLaren in de race zelf zal zijn.