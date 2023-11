Jan Bolscher

Zaterdag 25 november 2023 13:04 - Laatste update: 14:18

Jake Dennis mocht tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi plaatsnemen in de RB19 van Max Verstappen, en al na zestig minuten kan de ontwikkelingscoureur van Red Bull Racing naar eigen zeggen concluderen dat de auto niet speciaal voor de Nederlander is ontwikkeld.

Formule 1-teams moeten tijdens het seizoen minimaal twee keer een zogeheten 'rookie' achter het stuur zetten tijdens een vrije training, om jong talent de kans te geven meters te maken in de koningsklasse van de autosport. In Abu Dhabi nam Formule E-coureur Jake Dennis, tevens ontwikkelingscoureur voor Red Bull Racing, daarom plaats in de bolide van Max Verstappen. Na afloop verwijst de Brit meteen een vaak genoemde theorie naar het rijk der fabelen.

Natuurlijk gevoel

Er wordt namelijk regelmatig gespeculeerd dat Red Bull Racing de auto vormgeeft naar de voorkeuren van Verstappen, omdat hij de grote man is binnen het team. Dit zou de reden zijn dat teammaten van de Limburger vaak minder goed overweg kunnen met het materiaal, en daarom slecht voor de dag komen. "Om eerlijk te zijn voelde het - ik rij natuurlijk normaal niet in Formule 1-auto's, maar doe veel simulatiewerk - heel natuurlijk om in deze auto te springen", vertelt hij tegenover F1 TV.

RB19 niet speciaal voor Verstappen

Dennis vervolgt: "Ik ben het niet eens met mensen die zeggen: 'Zijn deze auto's vormgegeven voor Max?' Ik sprong in dat ding, en het voelde precies zoals een raceauto zou moeten voelen. Het doet wat je wil dat het doet, het stuurt zoals het zou moeten sturen. Mensen komen vaak tot de conclusie dat 'deze auto speciaal voor Max is gemaakt', maar dat is echt niet het geval. Ieder team bouwt een zo snel mogelijke auto, en het is aan de coureur om zich daaraan aan te passen. Ik denk dat dat precies is wat Red Bull en Max - het talent dat hij is - gedaan hebben."