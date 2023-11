Lars Leeftink

Nadat Max Verstappen tijdens de tweede vrije training van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi besloot het heft in eigen handen te nemen en veel coureurs in te halen aan het einde van de pitstraat omdat ze te langzaam zouden rijden, heeft de FIA nu ingegrepen en een duidelijke waarschuwing gegeven aan alle coureurs.

Verstappen had het vrijdag tijdens VT2 in twee instanties aan de stok met een paar andere coureurs aan het einde van de pitstraat. Tijdens de herstart na de eerste rode vlag van VT2 had de Nederlander vooral commentaar op de auto's van Williams, die zich tussen het al aanwezige verkeer probeerden te wringen. Tijdens de herstart na de tweede rode vlag van de sessie besloot Verstappen in de tunnel bij de uitgang van de pitstraat maar gewoon alle coureurs, inclusief Lewis Hamilton en George Russell, in te halen.

FIA reageert

Veel coureurs waren hier niet zo heel erg blij mee. De FIA heeft nu, aan het begin van de zaterdag in Abu Dhabi, duidelijk gemaakt dat inhaalacties zoals die van Verstappen tijdens VT2 niet toegestaan zijn en worden bestraft als ze tijdens VT3 of de kwalificatie weer gebeuren. "Inhalen is verboden op de uitrit van de pit, tenzij een auto vertraagt met een duidelijk probleem", aldus de FIA.